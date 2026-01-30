休旅車停不了 雙北機械式停車場限高惹怨

新北市120場立體停車場中有12場為機械式立體停車場，北市也有8座機械式停車塔，因早年設置當時高頂車不普及，車高限制約1.5至1.55公尺，近年休旅車比率大增，車主抱怨「看得到卻停不到」，只能無奈離開。雙北市府都已研議改善或存廢。

周末下午時段直擊新北蘆洲中山立體停車場現場， 1小時內就有2、3輛休旅車被擋在停車場外。

張姓車主表示，帶家人到廟口商圈用餐，看到場內仍有空位卻因車高受限無法停車，標示也不明確，現在家用車多為休旅車，但不少老舊機械式停車場仍停留在過去規格，「明明有位子卻不能停，有點沮喪。」

議員李倩萍說，現行設備已不符用車型態，地方希望比照鄰近長安立體停車場改建為RC結構，但因基地僅約300至400坪，還需設置車道，空間與經費皆受限，短期難以重建。

較可行方向是分階段汰換機械設備，先針對部分塔位調整車高與載重，逐步改善使用彈性。

新北市交通局回應，中山立體停車場已請廠商就設備汰舊評估與報價，後續將視評估結果研議分階段改善方案。

機械式停車場最早取得使照時間為1992年，當時高頂車不普及，可停車限高為1.55米，目前機械式停車場無法停放高頂車有8座、4座可停放高頂車。2010年起取得使照的機械式停車場皆可停放高頂車。

台北市停管處指出，盤點北市目前有南港區成德機械塔等8座機械式停車塔，已檢討機械塔存廢，但礙於面積不足無法改建為坡道自走式停車場；且近年建築法規更新，若拆除重建機械塔，預期停車格位將大幅減少。

停管處為避免拆除重建造成停車位大幅減少，已檢視周邊是否有新建坡道式停車場可提供多餘停車位後拆除機械塔；或考量與鄰房合建為坡道式停車場，將持續辦理設備更新，以維機械式停車塔正常營運。