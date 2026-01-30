聽新聞
0:00 / 0:00

休旅車停不了 雙北機械式停車場限高惹怨

聯合報／ 記者張策邱書昱／連線報導
新北市蘆洲中山立體停車場因設備老舊、限高嚴格，民眾嘆「看得到卻停不到」。記者張策／攝影
新北市蘆洲中山立體停車場因設備老舊、限高嚴格，民眾嘆「看得到卻停不到」。記者張策／攝影

新北市120場立體停車場中有12場為機械式立體停車場，北市也有8座機械式停車塔，因早年設置當時高頂車不普及，車高限制約1.5至1.55公尺，近年休旅車比率大增，車主抱怨「看得到卻停不到」，只能無奈離開。雙北市府都已研議改善或存廢。

周末下午時段直擊新北蘆洲中山立體停車場現場， 1小時內就有2、3輛休旅車被擋在停車場外。

張姓車主表示，帶家人到廟口商圈用餐，看到場內仍有空位卻因車高受限無法停車，標示也不明確，現在家用車多為休旅車，但不少老舊機械式停車場仍停留在過去規格，「明明有位子卻不能停，有點沮喪。」

議員李倩萍說，現行設備已不符用車型態，地方希望比照鄰近長安立體停車場改建為RC結構，但因基地僅約300至400坪，還需設置車道，空間與經費皆受限，短期難以重建。

較可行方向是分階段汰換機械設備，先針對部分塔位調整車高與載重，逐步改善使用彈性。

新北市交通局回應，中山立體停車場已請廠商就設備汰舊評估與報價，後續將視評估結果研議分階段改善方案。

機械式停車場最早取得使照時間為1992年，當時高頂車不普及，可停車限高為1.55米，目前機械式停車場無法停放高頂車有8座、4座可停放高頂車。2010年起取得使照的機械式停車場皆可停放高頂車。

台北市停管處指出，盤點北市目前有南港區成德機械塔等8座機械式停車塔，已檢討機械塔存廢，但礙於面積不足無法改建為坡道自走式停車場；且近年建築法規更新，若拆除重建機械塔，預期停車格位將大幅減少。

停管處為避免拆除重建造成停車位大幅減少，已檢視周邊是否有新建坡道式停車場可提供多餘停車位後拆除機械塔；或考量與鄰房合建為坡道式停車場，將持續辦理設備更新，以維機械式停車塔正常營運。

延伸閱讀

影／宜蘭救護車對撞休旅車 原本護送1傷患變成5人受傷就醫

又是酒駕！高雄男開休旅車過彎切西瓜 逆撞2車醉倒車內

蘆洲中山立體停車場老舊限高 休旅車「看得到停不到」

遭追撞後誤踩油門？國民黨台中市黨部遭撞 休旅車猛衝進停車場畫面曝

相關新聞

國門新地標…北市這處都更案要動工了 將有國家級行政園區

「行二行三公辦都更案」鄰近北車、捷運善導寺站，鄰接西區門戶、串聯華山藝文特區，該案推動開發迄今超過20年，將興建國家級行...

台北燈節西門展區攜手泡泡瑪特 6組IP今曝光

台北燈節今年首創推出「雙IP、雙展區」，日前公布花博展區將攜手國際IP「變形金剛」，今再由台北市長蔣萬安公布西門展區，與...

匈牙利代表拜會侯友宜 聊起「河海音樂季」

匈牙利貿易辦事處代表于靜（Tamara Vér）昨拜會新北市長侯友宜，雙方暢談音樂文化及觀光推廣等議題，盼透過藝文合作，...

路打通恐湧更多車流 土城產業園區喊施工就告

新北土城柑城橋原訂去年底動工打通銜接中山路，因中山路貫穿土城產業園區，園區憂過境車流湧入造成交通混亂，日前發文給新工處，...

土城打通銜接中山路卡關 學者：道路規畫要與產業運作取得平衡

土城柑城橋打通銜接中山路計畫卡關，引發關注。專家指出，新闢道路涉及工業區時，牽動既有路網、產權與交通承載量，關鍵不在「要...

台北車站附近 行二行三公辦都更 最快年底開工

「行二行三公辦都更案」鄰近台北車站、捷運善導寺站，鄰接西區門戶、華山藝文特區，該案推動開發迄今超過20年，將建國家級行政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。