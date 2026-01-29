北市敬老卡2月1日起可泡溫泉 首波北投5飯店響應

快訊

中央社／ 台北29日電

北市社會局今天宣布，為鼓勵長者走出戶外、享受休閒生活，敬老卡點數2月1日起可用於大眾池溫泉，首波有5家飯店響應，包含水美溫泉、春天酒店北投老爺酒店等。

台北市社會局今天發布新聞稿表示，繼2日起開放敬老卡點數用於台北市立聯合醫院扣抵新台幣50元掛號費後，2月1日起敬老愛心計程車每趟次最高扣抵點數將從65點提升至85點，點數還可用於扣抵合作業者的大眾池溫泉費用，單次最高60點。

社會局說明，首波共有5家位於北投的飯店加入，包含水美溫泉、水都溫泉館、春天酒店、北投老爺酒店及北投晶泉丰旅，5家業者更各別祭出不同優惠，如額外折扣120元、隨行親友優惠價等。

社會局提醒長者，泡湯前須衡量身體狀況，按照溫泉業者的建議並遵守注意事項，健康享受休閒時光。

社會局預告，7月起敬老愛心卡福利將再升級，每月點數從480點增加至600點，預計有70萬名長者及身心障礙者受惠。

溫泉 酒店 北投 飯店 北市

