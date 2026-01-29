平溪線有望31日復駛！交通部長伍勝園搭試運轉列車 稱讚更平穩
台鐵平溪線因路基流失、邊坡崩塌，停駛超過3個月。交通部次長伍勝園今到嶺腳站聽取施工簡報、視察現況後，宣布列車試運轉若順利，平溪線1月31日復駛。至於臨基隆河區域仍在施工，不影響行車，預計能在汛期來臨前完成。
平溪線嶺腳、望古站間路段，去年10月下旬因強降雨造成兩處路基流失，另外還有多處邊坡坍方，全線停駛至今，衝擊平溪地區的觀光遊憩產業，居民對外交通也不方便。
台鐵搶修工程在今年1月25日完工，伍勝園今天下午從十分車站搭乘試運轉列車到嶺腳車站，再到嶺腳站旁的市民活動中心，聽取台鐵工務處台北工務處副處長王立德，簡報搶修工程規畫和施工成果後，肯定工程人員的辛勞。
台鐵總經理為馮輝昇說，災害發生前，平溪線每天的運量是 3100多人次，每月9萬到10萬人次。重新通車後，預估運量也會回升，帶動地方發展。搶修工程不僅提升行車服務水準，沿線車站的廁所、牆面也一併改善，相信可以帶回旅客更優質的搭乘體驗。
伍勝園表示，部分搶修地點汽車到不了，天氣有時非常惡劣，第一線同仁非常辛苦。他從十分車站搭車過來，發現跟過去的搭乘經驗比起來更加平穩。平溪線補強路基，穩固邊坡後，未來營運將會更安全。
伍勝園說，搶修工程第一階段的重點是路基、邊坡、擋土牆，目標是讓平溪線復駛。第二階段是鐵軌路基下方與基隆河間的區域，己完成基樁工程，防範河水沖刷，後續會持續施工，預估今年汛期來臨前會完工，讓鐵道更安全。
