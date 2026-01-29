快訊

「不止是一頓飯」汐止華山陪伴百位獨老吃尾牙圍爐 讓長輩開心過節

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
華山結合福恩廟幫長輩達成願望，也希望社區長輩可以多走出來參與活動，讓他們不再孤單，過年有人好好陪伴。圖／觀天下有線電視提供
華山結合福恩廟幫長輩達成願望，也希望社區長輩可以多走出來參與活動，讓他們不再孤單，過年有人好好陪伴。圖／觀天下有線電視提供

就要過年了，華山基金會選在汐止福恩廟舉辦「長輩尾牙餐會」，現場也準備了熱鬧的表演節目，讓長輩邊吃飯邊看表演，值得一提的是，宮廟及民間企業也熱情贊助經費以及120份的石墨烯被子、護膚乳液、麵線、襪子、蛋糕等物資，要送給長輩，希望透過共餐、互動與陪伴，讓獨居長者開心過節。

福恩廟主委謝福來指出，因為福恩廟的顧問也有在華山基金會服務，這次他們就希望能夠借福恩廟的場地，舉辦歲末年終請長輩吃尾牙的餐會，這是一個很有意義的活動，就跟華山結合一起辦這場公益活動，顧問團大家也都蠻支持的，一起關懷長輩。

華山基金會基隆新北區市站長顏緹武提到，很開心華山基金會基隆新北區來到汐止福恩廟舉辦尾牙圍爐的活動，現場帶來了100位的長輩，希望餐會不止是一頓飯而已，而是一個陪伴，汐止區很多長輩都期盼在過年過節都可以有人陪伴，這次華山結合福恩廟幫長輩達成願望，也希望社區長輩可以多走出來參與活動，讓他們不再孤單，過年有人好好陪伴。

顏緹武表示，華山基金會現在正在幫長輩募集年菜，預計2/2日開始，會發送年菜，目前年菜的經費還缺4成，也希望社會大眾可以一起來幫忙，讓長輩有完整的年夜飯。

佳紡國際貿易公司張寺榮說，會參與這次的活動，主要是因為公司做老人送餐已經很多年了，之前是有計劃要幫老人做圍爐的活動，感謝福恩廟一起支持這麼有意義的活動。

長輩開心的表示，很高興華山每年都帶他們出門吃飯，平時就受到很多的照顧，就要過年了，還舉辦尾牙，吃的很豐盛很開心，還有表演可以看。

