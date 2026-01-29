年味滿滿！瑞芳區吉慶里揮毫迎新春 民眾排隊討吉利

新北市瑞芳區吉慶里今(29)日舉辦「新春揮毫迎吉慶」活動，里長簡惠麗邀請瑞芳書道學會多位書法老師，來到四腳亭為民眾現場揮毫寫春聯，讓民眾提前感受年節氣氛，現場洋溢濃濃年味。

活動一開始舉行開筆儀式，在多位貴賓共同參與下，提筆寫下象徵吉祥祝福的字句，為活動揭開序幕，也祝福地方新的一年平安順遂、萬事如意。

隨後書法老師們揮毫潑墨，依照民眾需求書寫各式春聯與吉祥字句，不論是「春」、「福」等吉祥字，或馬年客製化賀詞，都深受民眾喜愛，不少民眾排隊等候，只為討個好彩頭，也在現場近距離欣賞書法老師精湛的筆墨技藝。

吉慶里長簡惠麗表示，希望透過揮毫活動，讓傳統書法藝術走入社區，不僅增添過年氣氛，也促進鄰里交流，讓民眾在新的一年都能帶著滿滿祝福迎接新春。

瑞芳書道學會理事長黃永坤表示，書法是中華文化的重要資產，透過揮毫寫春聯，不僅能將祝福送到民眾手中，也讓更多人認識書法之美，希望藉由社區活動推廣傳統藝術，讓年輕世代也能感受書法文化的魅力。