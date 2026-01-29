快訊

京星港式飲茶青菜驚見「蟑螂屍」 北市衛生局到場又見小強現蹤

股價連跌外資卻是連買！買超群創竟達9.7萬張 同時轉買友達3.9萬張

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

年味滿滿！瑞芳區吉慶里揮毫迎新春 民眾排隊討吉利

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
透過揮毫活動，讓傳統書法藝術走入社區，不僅增添過年氣氛，也促進鄰里交流。圖／觀天下有線電視提供
透過揮毫活動，讓傳統書法藝術走入社區，不僅增添過年氣氛，也促進鄰里交流。圖／觀天下有線電視提供

新北瑞芳區吉慶里今(29)日舉辦「新春揮毫迎吉慶」活動，里長簡惠麗邀請瑞芳書道學會多位書法老師，來到四腳亭為民眾現場揮毫寫春聯，讓民眾提前感受年節氣氛，現場洋溢濃濃年味。

活動一開始舉行開筆儀式，在多位貴賓共同參與下，提筆寫下象徵吉祥祝福的字句，為活動揭開序幕，也祝福地方新的一年平安順遂、萬事如意。

隨後書法老師們揮毫潑墨，依照民眾需求書寫各式春聯與吉祥字句，不論是「春」、「福」等吉祥字，或馬年客製化賀詞，都深受民眾喜愛，不少民眾排隊等候，只為討個好彩頭，也在現場近距離欣賞書法老師精湛的筆墨技藝。

吉慶里長簡惠麗表示，希望透過揮毫活動，讓傳統書法藝術走入社區，不僅增添過年氣氛，也促進鄰里交流，讓民眾在新的一年都能帶著滿滿祝福迎接新春。

瑞芳書道學會理事長黃永坤表示，書法是中華文化的重要資產，透過揮毫寫春聯，不僅能將祝福送到民眾手中，也讓更多人認識書法之美，希望藉由社區活動推廣傳統藝術，讓年輕世代也能感受書法文化的魅力。

瑞芳 春聯 新北 傳統藝術 過年

延伸閱讀

影／央行馬年紀念幣530套開放臨櫃購買 台銀總行湧現排隊人潮搶購

桃美館2026春節看什麼？微縮年菜、皮影戲、名家書法一次看

好療癒！台中「啡墨」老宅咖啡飄香+正向語錄書法 打造「慢活」綠洲

金門馬拉松不只是賽事 縣府加碼書法、集點、加班機拚觀光

相關新聞

台北燈節西門展區攜手泡泡瑪特 6組IP今曝光

台北燈節今年首創推出「雙IP、雙展區」，日前公布花博展區將攜手國際IP「變形金剛」，今再由台北市長蔣萬安公布西門展區，與...

國門新地標…北市這處都更案要動工了 將有國家級行政園區

「行二行三公辦都更案」鄰近北車、捷運善導寺站，鄰接西區門戶、串聯華山藝文特區，該案推動開發迄今超過20年，將興建國家級行...

匈牙利代表拜會侯友宜 聊起「河海音樂季」

匈牙利貿易辦事處代表于靜（Tamara Vér）昨拜會新北市長侯友宜，雙方暢談音樂文化及觀光推廣等議題，盼透過藝文合作，...

路打通恐湧更多車流 土城產業園區喊施工就告

新北土城柑城橋原訂去年底動工打通銜接中山路，因中山路貫穿土城產業園區，園區憂過境車流湧入造成交通混亂，日前發文給新工處，...

土城打通銜接中山路卡關 學者：道路規畫要與產業運作取得平衡

土城柑城橋打通銜接中山路計畫卡關，引發關注。專家指出，新闢道路涉及工業區時，牽動既有路網、產權與交通承載量，關鍵不在「要...

瑞芳區爪峰里歲末送暖 志工製作500份愛心便當關懷長者

爪峰里的環保資源回收站及社區關懷據點多年來經營有成，不僅將資收所得作為獎學金回饋學子，也結合社區關懷據點在農曆年前舉辦送暖活動。今(29)日由社區志工齊心製作500個愛心便當關懷社區長者，台北市典範獅子會也到場共襄盛舉，加碼致贈現金，讓長者們感受到滿滿溫情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。