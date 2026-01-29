瑞芳區爪峰里歲末送暖 志工製作500份愛心便當關懷長者

爪峰里的環保資源回收站及社區關懷據點多年來經營有成，不僅將資收所得作為獎學金回饋學子，也結合社區關懷據點在農曆年前舉辦送暖活動。今(29)日由社區志工齊心製作500個愛心便當關懷社區長者，台北市典範獅子會也到場共襄盛舉，加碼致贈現金，讓長者們感受到滿滿溫情。

爪峰里長簡明慧表示，十分感謝台北市典範獅子會多年來持續支持社區活動，連續五年在發放愛心便當的日子到場致贈加菜金，並陪伴長者唱歌、跳舞，帶動現場熱鬧氣氛，讓長者們內心感到相當溫暖與感動。

爪峰社區發展協會榮譽理事長張信義指出，今天最感謝的是一早清晨五點就到場準備的社區志工，從食材備料到烹煮皆親力親為，愛心便當菜色豐富又兼顧營養，再加上獅子會的加菜金，以及善心人士蔡麗君贊助百件保暖毛毯，齊心祝福社區長者溫暖過好年。