國門新地標…北市這處都更案要動工了 將有國家級行政園區

「行二行三公辦都更案」鄰近北車、捷運善導寺站，鄰接西區門戶、串聯華山藝文特區，該案推動開發迄今超過20年，將興建國家級行政園區。北市都審會今決議修正後通過，最快年底前開工、2030年底前完工，將成國門新地標。

行二行三街廓位處市民大道與警政署間，2003年規畫為行政專用區，面積1.8公頃，公、私有產權複雜，10幾年協調與整合未果。國家住都中心2018年成立後接手，以「跨區權利變換」方式合併開發鄰近的國產署「臨沂段」土地逾0.29公頃；私有產權集中至臨沂段蓋住宅大樓，行二行三則是國家級行政園區。

行二行三公辦都更案共2宗基地，鄰市民大道的北側將建3幢24層樓的集合住宅、南側則是3棟22層樓的中央與北市府聯合辦公大樓，使用單位包含內政部、數發部、鐵道警察局、北市財政局等。南北基地中間設有都市計畫規定的8公尺帶狀式開放空間，申設單位留設更寬，都有2.5米以上人行步道作為東西向通行。

北市都審會今審議該案，申設單位考量北側集合住宅基地地下水位高及地質不佳，爭取開挖率從行政專用區原則60%放寬至70%，另提開放空間、認養行道樹和市民大道人行道、綠建築標章及建築能效升級不再申請額外獎勵等6項補償措施，並承諾負擔辦公區域開放廣場維護費用10年。

南側辦公大樓基地部分，申設單位擬調整北平東路退縮帶狀開放空間，從15公尺退縮至16.25公尺並設牆面線。

委員們同意開挖率適度增加，許多委員也關注南北基地間的中央廣場，有人點出市民大道車流量和噪音量大，期待景觀環境完成後，將是宜人且浪漫的空間，有人認為該處是唯一可讓人們停留，可惜街廓四周未有相關綠廊串連，也有人發現即使建物地下1樓有公廁仍不便，因應超高齡社會，建議在1樓增設無障礙廁所。

都審會主席劉美秀說，都發局近20年前對該地做過規畫設計，現今的配置與之前模擬的想像不太一樣，最終納入北側基地的私地主。當年有個構想是「中央公園」，從華山經由行二行三基地，再銜接到台北車站，變成一個長帶型公園；目前該處規畫留設開放空間，仍希望延續過去中央公園的串連精神。

劉美秀裁示，同意開發率放寬、北平東路開放空間退縮，依委員建議包含開放空間、街道家具、樹種選擇等，修正後通過，也盼未來可成公辦都更的示範案。