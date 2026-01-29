淡水海關碼頭變夜市、滬水一方開放做餐飲 民代批：停止扼殺文化空間

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員鄭宇恩表示，若市府仍執意商業化，必須另尋同等規模的替代場域，補回原有「藝文展演與親子文化教育」功能，並且建立「淡水藝文扶植基金」，將海關碼頭及滬水一方等租金收入專款專用。圖／鄭宇恩提供
新北淡水的歷史及文化底蘊是城市行銷一大重點，但民代質疑新北市政府將文化資產海關碼頭，以及位於漁人碼頭BOT案裡的藝文回饋空間「滬水一方」轉為商業場域標租，市府不應用商業利益扼殺文化及公共價值，應提出配套扶植淡水藝文發展。經發局回應，會再傾聽各界意見取得平衡。

日前海關碼頭標案讓餐飲業者進駐，原本充滿歷史文化氣息的海關碼頭，全被餐車淹沒。而滬水一方藝術大街3樓規畫「積木共和國」，4樓的「藝術家展覽空間」，如今也被撤回公益空間並招租。

新北市議員鄭宇恩批評，經發局以淡水已有15處在地文化推廣空間為由，強行收回並改做商業使用，但面對淡水藝文發展需求，卻不見文化局依其權責，要求經發局提出替代方案與扶植配套，等於直接滬水一方600坪的空間拱手讓人，直接讓原本的公益藝文功能消失。

鄭宇恩強調，海關碼頭年租金約280萬元、滬水一方藝術大街年租金將近320萬元，合計一年約600萬元歲入；但市府犧牲文化場域換來的收入，卻看不到任何回饋投入淡水藝文扎根與親子文化教育，要求市府提出配套，停止將滬水一方原藝文回饋空間全面改做旅宿餐飲，公開說明變更的決策過程及依據。

鄭宇恩認為，若市府仍執意商業化，必須另尋同等規模的替代場域，補回原有「藝文展演與親子文化教育」功能，並且建立「淡水藝文扶植基金」，將海關碼頭及滬水一方等租金收入專款專用，投入淡水在地藝術家展演、親子文化教育、地方文史及社區文化推廣，專戶用途公開透明，提供市民檢視。

經發局表示，滬水一方藝文空間係因應早期淡水藝文場域不足，於2015年設立；隨著地方藝文能量逐年累積，目前淡水地區已設有15處文化推廣與展演據點，文化資源已由單一場域發展為整體網絡，讓淡水處處充滿文化能量。

經發局表示，本次滬水一方空間使用調整活化，並非否定文化發展，而是在既有文化量能基礎上，兼顧文化推廣與經濟發展效益，持續透過多元場域與策展方式支持淡水，未來將持續傾聽各界意見，在文化推廣、經濟發展與城市發展之間取得平衡。

滬水一方藝術大街3樓規畫「積木共和國」，4樓的「藝術家展覽空間」，如今也被撤回公益空間並招租。圖／鄭宇恩提供
淡水 漁人碼頭 海關 文化局

