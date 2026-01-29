香港奪命惡火示警 北市建築施工架新制今天上路「全面禁用竹架」

去年11月26日香港大埔宏福苑大樓惡火釀上百人死傷，肇因為外牆修繕工程的竹架及防護網不具防焰性能，高樓公安受矚。北市建管處為防患未然並主動強化建築施工場所安全規範，今宣布全面實施施工鷹架、帆布及護網等精進管理措施。

建管處長虞積學表示，為提升北市公共安全並強化工地管理，經邀集消防局、勞檢處、台北市建築師公會及專家學者共同研擬管理規定。

一是「全面採用鋼管施工架」，北市所有新建及外牆修繕工程一律採用鋼管施工架，嚴禁使用竹、木施工架。二為「確保施工架通風與區劃」凡外牆修繕或室內裝修等工程須搭設鷹架者，其外緣的帆布、護網，應自斜籬連接處向上起算留設30公分間隔，兼顧環境保護與安全防範。

三為「防焰耐燃性能要求」，外牆修繕等工程的施工架帆布、涉及建築物窗戶與開口防護的材料，應具備防焰或耐燃性能，並檢具相關試驗合格證明。建管處考量市面產品取得試驗報告尚需時間，此項「防焰或耐燃性能」規範將自3月1日起正式施行。四是「確保緊急逃生動線」，建築物的緊急進口及陽台不得因施作而封閉或阻礙，且每戶應至少保留一處可供通視之開口。

虞積學強調，建管處已在工程執照或核備函文加註相關規範文字；為了加強工地的橫向管理，建管處在受理鷹架搭設申報後，將函轉工程資訊給消防局、勞檢處及環保局等機關，依權責共同實施稽查管理。