台北燈節「泡泡瑪特」主燈今曝光 蔣萬安加碼預告美國建國250年燈飾

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午出席在台北市政府舉行的「2026 台北燈節」宣傳記者會。公佈「西門展區」展出的「泡泡瑪特(POPMART)」旗下的Baby MOLLY 、LABUBU、SKULLPANDA、DIMOO、小野Hirono、星星人等6個IP。記者黃義書／攝影
台北燈節今年首創推出「雙IP、雙展區」，日前公布花博展區將攜手國際IP「變形金剛」，今再由台北市長蔣萬安公布西門展區，與全球人氣潮流IP「泡泡瑪特（POP MART）」合作，推出6個IP的主題燈組，主燈是高8公尺的Baby Molly，展現潮流藝術。

蔣萬安說，台北燈節已走過逾20個年頭，不僅是台北市民每年期盼的盛事，更是許多海內外旅客指定參與的年度活動。他回憶道，自上任以來，便不斷思考如何突破傳統，吸引更多國際旅客。今年市府團隊大膽創新，推出花博與西門町兩大展區，並導入獨特的「雙IP」模式，以多元主題展現台北的包容與創意魅力。

蔣萬安說，雙展區的串聯將使燈節規模更為擴大，預期將帶動周邊商圈經濟，全面提升人潮與觀光效益，預期今年的燈節人潮將無可限量，有望超越以往記錄。

他說，特別是西門展區，將與國際最潮的IP「泡泡瑪特」合作，展出包含Baby Molly、Dimoo、Skullpanda、星星人、Hiruno小野以及Labubu等六個高人氣角色，相信能創造巨大吸引力。

蔣萬安表示，為了熟悉這些角色，昨晚還特地請家中的「大寶」為他惡補一番，並預期2月25日燈節開幕後，家中二寶、三寶也會吵著要他帶隊前往兩大展區朝聖。

蔣萬安也介紹台北燈節兼具國際交流平台功能，今年將設有友好城市及學生作品展區，且適逢美國建國250周年，美國在台協會AIT）首次在台北燈節設置專屬燈飾，展現台美友好情誼，精彩可期。

北市觀傳局長余祥指出，西門展區範圍涵蓋西門紅樓、捷運西門站周邊、中華路一段及中山堂廣場一帶，燈組將沿城市軸線串聯，民眾可一邊漫步街區、一邊欣賞融合潮流藝術與城市意象的燈光作品，體驗不同於傳統燈會的都會型燈節氛圍。

「2026台北燈節」將於2月25日至3月15日展出，每日亮燈時間為17時至22時。除西門展區外，位於花博公園圓山園區的花博展區亦同步展出變形金剛大型主題燈組等，呈現截然不同的視覺風格。觀傳局指出，更多精彩活動將陸續公布，請持續關注台北燈節官網https://2026lanternfestival.travel.taipei/

蔣萬安 花博 泡泡瑪特 美國在台協會 西門町 AIT

