快訊

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

影／人比球桿還小隻！英國2歲神童創2項撞球金氏紀錄 超萌畫面曝光

台北市「行二行三」公辦都更案 都審會通過

中央社／ 台北29日電
由國家住都中心推動的台北市「行二行三公辦都更更新案」29日於北市都審會討論，全案最終經修正委員建議後通過。圖為案址現況。圖／中央社
由國家住都中心推動的台北市「行二行三公辦都更更新案」29日於北市都審會討論，全案最終經修正委員建議後通過。圖為案址現況。圖／中央社

由國家住都中心推動的台北市「行二行三公辦都市更新案」今天進北市都審會討論，委員認為應整合大樓開放空間等細節，審議後開挖率放寬至70%，此案經修正委員建議後通過。

台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會討論「公辦都更-國家住都辦公大樓暨集合住宅新建工程案」。此案內容為「修訂台北市中正區華山地區行政專用區（二）及行政專用區（三）土地使用管制規定細部計畫案」。

資料顯示，台北市「行二行三公辦都市更新案」由國家住宅及都市更新中心以公辦都更方式推動，規劃興建中央及台北市政府共用聯合辦公大樓及住宅大樓，盼串聯周邊華山文化創意產業園區，創造優質辦公、藝文休閒空間。

台北市「行二行三」公辦都更案基地，位於市民大道2段、林森北路、北平東路、天津街所圍街廓，基地緊鄰行政院、警政署，位居台北車站東側，此處具商業機能，規劃開放地面層，盼串起台北車站及華山草原與文創園區成為廊帶。

台北市都審會今天討論此案時，委員提出如地面層開放空間應更具人性化，要考慮行人使用空間，應保留原本老樹及注意改建後環境綠化及景觀規劃。

都審會委員認為申設單位應注意車道坡度及停車場出入口，需考量附近交通狀況。因基地鄰近華山文化創意產業園區及公園，建議以中央公園為思考方向，並通過基地開挖率從60%放寬至70%。

都委會會議主席、都發局副局長劉美秀裁示，此案規劃許久，曾提出盼串聯華山藝文特區銜接至台北車站，形塑如中央公園模式，希望申設單位參考都審委員建議，也盼此案通過後成為公辦都更的示範案。此案經修正委員建議後通過。

北市 都更 台北車站 都市更新 藝文特區

延伸閱讀

影／台中82歲獨居翁住百年土埆厝屋頂塌陷 華山助老屋翻新暖心入厝

股市破3萬點基層景氣沒跟上 華山彰化站愛心年菜缺五成

寒假必看感官盛宴！《世界古文明 沉浸體驗展》登陸華山，數位科技解鎖古文明奧秘

華山「愛老人、愛團圓」1000元愛心年菜 苗栗縣府支持15萬元拋磚引玉

相關新聞

當無名英雄後盾 陳念平以父之名捐百萬助清潔隊員家庭

新北市多年被評為最乾淨城市，有賴許多默默無名的清潔隊員。善心人士陳念平以父親陳輝名義，每年捐助100萬元設立「新北市政府...

匈牙利代表拜會侯友宜 聊起「河海音樂季」

匈牙利貿易辦事處代表于靜（Tamara Vér）昨拜會新北市長侯友宜，雙方暢談音樂文化及觀光推廣等議題，盼透過藝文合作，...

路打通恐湧更多車流 土城產業園區喊施工就告

新北土城柑城橋原訂去年底動工打通銜接中山路，因中山路貫穿土城產業園區，園區憂過境車流湧入造成交通混亂，日前發文給新工處，...

土城打通銜接中山路卡關 學者：道路規畫要與產業運作取得平衡

土城柑城橋打通銜接中山路計畫卡關，引發關注。專家指出，新闢道路涉及工業區時，牽動既有路網、產權與交通承載量，關鍵不在「要...

國門新地標…北市這處都更案要動工了 將有國家級行政園區

「行二行三公辦都更案」鄰近北車、捷運善導寺站，鄰接西區門戶、串聯華山藝文特區，該案推動開發迄今超過20年，將興建國家級行...

台北市「行二行三」公辦都更案 都審會通過

由國家住都中心推動的台北市「行二行三公辦都市更新案」今天進北市都審會討論，委員認為應整合大樓開放空間等細節，審議後開挖率...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。