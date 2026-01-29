探險農村新玩法 新北青農張哲岳創新構思獲表揚
新北市農會於今上午舉行115年農民節慶祝大會，新北市長侯友宜出席感謝農友辛勞付出及貢獻。新上任的滬尾休閒農業區發展協會理事長張哲岳以「定向越野遊戲」概念推導覽套裝行程，遊客可拿著手冊按圖索驥，轉變成參加實境探險的體驗者，讓農莊環境資源及四季作物都成為賣點。
侯友宜今到場表揚與祝賀優秀農事小組長、農業產銷優良農民與有功獲獎人員。會中表揚汐止區農會優良農事小組長王新傳，除服務轄區內農友、協助農會推展農業政策外，同時也擔任農會的食農教育講師，每年汐止農會辦理水稻田插秧、收割活動，由王新傳帶領60歲至90歲資深農友組成「農友老師」講師團，帶領大小朋友一起體驗農作，復刻古早時的農村時光，也傳承農村社會精神、感受每一粒米得來不易。
另外，新上任的滬尾休閒農業區發展協會理事長張哲岳，以不到30歲年紀成為該協會歷任以來最年輕的理事長。張哲岳原本從事烘焙業，5年前返鄉接手家中「阿三哥農莊」。
3.5公頃的園區包含蒔茶樹、洛神花、咖啡樹與自然的里山環境，在深入探尋後發現許多驚喜特色，於是決定加上目前正夯的食農教育元素，以「定向越野遊戲」概念創新設計出自主導覽套裝行程，讓農莊環境資源及四季作物都成為賣點，到訪的遊客可以拿著手冊按圖索驥。
例如找尋春天特有花草、記錄植物在春天的變化，最後將採集到的花草製作植物拓印手袋等，也讓到訪的朋友從原本只是來吃頓飯的「消費者」，轉變成參加實境探險的「體驗者」，此外在不同的季節到訪，還可以得到不同的感官體驗，呈現農業無限創意的多元風貌。
張哲岳表示，5年前回到農村推動公共事務，秉持「將土地的美好留給下一代」的初衷，也正如多年前參加社區舉辦的課程講師說的「留在社區的年輕人，也可能成為推動改變的核心人物」，未來會致力串連休閒農業區的農友及業者，一起留下土地的美好。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言