探險農村新玩法 新北青農張哲岳創新構思獲表揚

新北市農會於今上午舉行115年農民節慶祝大會，新北市長侯友宜出席感謝農友辛勞付出及貢獻。新上任的滬尾休閒農業區發展協會理事長張哲岳以「定向越野遊戲」概念推導覽套裝行程，遊客可拿著手冊按圖索驥，轉變成參加實境探險的體驗者，讓農莊環境資源及四季作物都成為賣點。

侯友宜今到場表揚與祝賀優秀農事小組長、農業產銷優良農民與有功獲獎人員。會中表揚汐止區農會優良農事小組長王新傳，除服務轄區內農友、協助農會推展農業政策外，同時也擔任農會的食農教育講師，每年汐止農會辦理水稻田插秧、收割活動，由王新傳帶領60歲至90歲資深農友組成「農友老師」講師團，帶領大小朋友一起體驗農作，復刻古早時的農村時光，也傳承農村社會精神、感受每一粒米得來不易。

另外，新上任的滬尾休閒農業區發展協會理事長張哲岳，以不到30歲年紀成為該協會歷任以來最年輕的理事長。張哲岳原本從事烘焙業，5年前返鄉接手家中「阿三哥農莊」。

3.5公頃的園區包含蒔茶樹、洛神花、咖啡樹與自然的里山環境，在深入探尋後發現許多驚喜特色，於是決定加上目前正夯的食農教育元素，以「定向越野遊戲」概念創新設計出自主導覽套裝行程，讓農莊環境資源及四季作物都成為賣點，到訪的遊客可以拿著手冊按圖索驥。

例如找尋春天特有花草、記錄植物在春天的變化，最後將採集到的花草製作植物拓印手袋等，也讓到訪的朋友從原本只是來吃頓飯的「消費者」，轉變成參加實境探險的「體驗者」，此外在不同的季節到訪，還可以得到不同的感官體驗，呈現農業無限創意的多元風貌。