快訊

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

遭控性侵猥褻6女…NONO二審開庭被問「是否和解」 他一如既往不回應

優先席又見紛爭！長者撂英文嗆外籍客「你懷孕嗎？」 要求出示醫生證明

探險農村新玩法 新北青農張哲岳創新構思獲表揚

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
汐止區農會優良農事小組長王新傳擔任農會的食農教育講師，帶領大小朋友一起體驗農作。圖／新北市農業局提供
汐止區農會優良農事小組長王新傳擔任農會的食農教育講師，帶領大小朋友一起體驗農作。圖／新北市農業局提供

新北市農會於今上午舉行115年農民節慶祝大會，新北市長侯友宜出席感謝農友辛勞付出及貢獻。新上任的滬尾休閒農業區發展協會理事長張哲岳以「定向越野遊戲」概念推導覽套裝行程，遊客可拿著手冊按圖索驥，轉變成參加實境探險的體驗者，讓農莊環境資源及四季作物都成為賣點。

侯友宜今到場表揚與祝賀優秀農事小組長、農業產銷優良農民與有功獲獎人員。會中表揚汐止區農會優良農事小組長王新傳，除服務轄區內農友、協助農會推展農業政策外，同時也擔任農會的食農教育講師，每年汐止農會辦理水稻田插秧、收割活動，由王新傳帶領60歲至90歲資深農友組成「農友老師」講師團，帶領大小朋友一起體驗農作，復刻古早時的農村時光，也傳承農村社會精神、感受每一粒米得來不易。

另外，新上任的滬尾休閒農業區發展協會理事長張哲岳，以不到30歲年紀成為該協會歷任以來最年輕的理事長。張哲岳原本從事烘焙業，5年前返鄉接手家中「阿三哥農莊」。

3.5公頃的園區包含蒔茶樹、洛神花、咖啡樹與自然的里山環境，在深入探尋後發現許多驚喜特色，於是決定加上目前正夯的食農教育元素，以「定向越野遊戲」概念創新設計出自主導覽套裝行程，讓農莊環境資源及四季作物都成為賣點，到訪的遊客可以拿著手冊按圖索驥。

例如找尋春天特有花草、記錄植物在春天的變化，最後將採集到的花草製作植物拓印手袋等，也讓到訪的朋友從原本只是來吃頓飯的「消費者」，轉變成參加實境探險的「體驗者」，此外在不同的季節到訪，還可以得到不同的感官體驗，呈現農業無限創意的多元風貌。

張哲岳表示，5年前回到農村推動公共事務，秉持「將土地的美好留給下一代」的初衷，也正如多年前參加社區舉辦的課程講師說的「留在社區的年輕人，也可能成為推動改變的核心人物」，未來會致力串連休閒農業區的農友及業者，一起留下土地的美好。

青農張哲岳以「定向越野遊戲」概念創新設計出自主導覽套裝行程，將到園遊客轉變為實境探險的「體驗者」角色。圖／新北市農業局提供
青農張哲岳以「定向越野遊戲」概念創新設計出自主導覽套裝行程，將到園遊客轉變為實境探險的「體驗者」角色。圖／新北市農業局提供

農會 食農教育

延伸閱讀

蘇巧慧租下連任競選辦公室 侯友宜：市民看候選人提出的政策願景

匈牙利代表拜會侯友宜 聊起「河海音樂季」

獨／國民黨提名太慢 侯友宜連任勝選競總被蘇巧慧租走了

這周與李乾龍見面談市長選舉？侯友宜：照既定節奏往前邁進

相關新聞

當無名英雄後盾 陳念平以父之名捐百萬助清潔隊員家庭

新北市多年被評為最乾淨城市，有賴許多默默無名的清潔隊員。善心人士陳念平以父親陳輝名義，每年捐助100萬元設立「新北市政府...

匈牙利代表拜會侯友宜 聊起「河海音樂季」

匈牙利貿易辦事處代表于靜（Tamara Vér）昨拜會新北市長侯友宜，雙方暢談音樂文化及觀光推廣等議題，盼透過藝文合作，...

路打通恐湧更多車流 土城產業園區喊施工就告

新北土城柑城橋原訂去年底動工打通銜接中山路，因中山路貫穿土城產業園區，園區憂過境車流湧入造成交通混亂，日前發文給新工處，...

土城打通銜接中山路卡關 學者：道路規畫要與產業運作取得平衡

土城柑城橋打通銜接中山路計畫卡關，引發關注。專家指出，新闢道路涉及工業區時，牽動既有路網、產權與交通承載量，關鍵不在「要...

汐止康誥坑溪固床工完工 守護河岸與櫻花林

新北市汐止區康誥坑溪下游因長年受水流沖刷影響，河床高程逐年下降，致使早期設置的蛇籠護岸底部曾出現掏空現象，對河岸結構安全...

探險農村新玩法 新北青農張哲岳創新構思獲表揚

新北市農會於今上午舉行115年農民節慶祝大會，新北市長侯友宜出席感謝農友辛勞付出及貢獻。新上任的滬尾休閒農業區發展協會理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。