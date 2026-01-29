快訊

醫院不只看病還要救地球 萬芳醫院首創全台區域型ESG聯盟

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
全台首創區域型ESG聯盟正式啟動，萬芳醫院院長劉燦宏（前排左四）與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（前排右三）、文山區區長鄧淞駿（前排左三）及各界代表共同簽署倡議，攜手建構大文山永續生活圈。圖／萬芳醫院提供
全台首創區域型ESG聯盟正式啟動，萬芳醫院院長劉燦宏（前排左四）與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（前排右三）、文山區區長鄧淞駿（前排左三）及各界代表共同簽署倡議，攜手建構大文山永續生活圈。圖／萬芳醫院提供

台北市立萬芳醫院啟動「大文山ESG行動聯盟」，聯手宗教、教育、生態、健康四大領域13家在地夥伴，昨天簽署行動倡議書。院方表示，這象徵文山區邁向區域型韌性社區，也開創全台首度由醫院擔任核心、跨域整合區域ESG行動的創新模式。

萬芳醫院院長、聯盟首任主任委員劉燦宏表示，「醫院的責任，不只存在於病房裡，而是在整個社區的未來裡。」面對氣候變遷與高齡化社會的雙重挑戰，醫院必須走出圍牆，與社區並肩前行。

劉燦宏強調，聯盟的核心在於串聯而非各自為政，「永續不是多做一件事，而是把對的事，大家一起做好。」透過聯盟平台，讓資源得以流動、經驗得以複製，讓永續行動真正扎根文山。

昨天在台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、文山區區長鄧淞駿的共同見證下，萬芳醫院與13家在地夥伴，正式簽署「大文山ESG行動倡議書」。

該聯盟橫跨四大面向、13家跨界夥伴織就綿密的社區共榮網。「宗教與心靈」為指南宮、木柵忠順廟、景美集應廟、木柵集應廟；「教育與文化」有政治大學、萬芳高中、興華國小；「生態與環境」是台北市立動物園；「健康與運動」包含文山區健康服務中心、景美醫院、文山運動中心、文山安全社區暨健康城市促進會。

萬芳醫院指出，醫療機構不只是看病的地方，更是社區永續的發動機，未來該聯盟將採會員推薦制，透過定期共識會議媒合永續專案。

院方表示，為協助夥伴零痛點轉型，萬芳醫院輸出永續經驗，啟動「資源賦能計畫」。一是知識分享，協助夥伴接軌ISO 14064-1等國際標準並提供節能診斷；二為技術循環，分享醫療廢棄物再造技術，展現循環經濟價值；三是示範場域，預計4月完工的「永續教育廣場」，將展示太陽能照明、雨水回收與再製材料，作為區域環教地標。

簡又新高度肯定此模式，他認為這是「核心醫院帶動區域生態」的優異典範，可作為全台區域ESG的參考指標。鄧淞駿大讚萬芳醫院發揮醫療機構影響力，成功串聯分散資源、發揮加乘效應，讓永續行動更精準對接社區需求。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右）肯定「大文山ESG行動聯盟」，這是一個由「核心機構（醫院）」帶動「區域生態」的優異典範。圖／萬芳醫院提供
台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右）肯定「大文山ESG行動聯盟」，這是一個由「核心機構（醫院）」帶動「區域生態」的優異典範。圖／萬芳醫院提供

