當無名英雄後盾 陳念平以父之名捐百萬助清潔隊員家庭

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
環保局長程大維致贈感謝狀給陳念平一家人。圖／新北市環保局提供

新北市多年被評為最乾淨城市，有賴許多默默無名的清潔隊員。善心人士陳念平以父親陳輝名義，每年捐助100萬元設立「新北市政府環境保護局所屬清潔隊晨飛獎學金及急難救助金」作為清潔隊員子女就學獎助金及家庭遭逢變故急難救助金，用實際行動長期關懷基層清潔隊員與他們的家庭。

環保局指出，晨飛獎學金及急難救助金由陳念平以其父親陳輝先生（別號晨飛）名義捐贈，陳家長年投入教育與文化推廣，陳父為台北市傑出市民，致力於國畫及剪紙、花燈、中華插花等傳統藝術發揚，陳母陳碧芳同是台北市傑出市民，曾服務台北市立松山國小逾40年，退休後持續投入海外文化巡迴教學，致力藝術教育與文化扎根。

陳念平感受到清潔隊員在第一線維護環境、風雨無阻的辛勞付出，肩負的服務責任與工作壓力沉重，因此自2025年起捐助新北市清潔隊100萬元，並承諾連續4年捐款，作為清潔隊員子女就學獎助金及家庭遭逢變故急難救助金。

環保局長程大維昨代表市府致贈感謝狀並表示，本次晨飛獎學金共7名學生獲獎，皆為新北清潔隊員就讀於國內公私立大專院校學士班及專科班子女，學業成績優異，學期成績均達80分以上且品行良好，經審核通過獲得獎狀及2萬元獎學金。

獲獎永和區清潔隊邱朝榮隊員女兒邱子珊表示，父親擔任清潔隊員工作時常早出晚歸、默默付出，腳踏實地的精神讓她深刻感動，也常提醒自己「只要踏實前行，付出終會被看見」，因此更加勤奮學習，並將這份榮耀化為持續精進的動力；板橋區清潔隊林巨樹隊員兒子林建緯則說，父母的辛勤與自律深深影響自己，讓他在求學路上始終保持努力不懈的態度，期許未來善用所學、回饋社會。

程大維表示，清潔隊員是長期在第一線守護環境的無名英雄，感謝晨飛獎學金及急難救助金協助，肯定清潔隊員的付出，也展現公私協力共同照顧基層人員的正向力量，未來將持續結合社會資源，完善各項照顧措施，讓清潔隊員無後顧之憂，安心為市民提供優質服務。

