匈牙利代表拜會侯友宜 聊起「河海音樂季」

匈牙利貿易辦事處代表于靜（Tamara Vér）昨拜會新北市長侯友宜，雙方暢談音樂文化及觀光推廣等議題，盼透過藝文合作，深化新北與匈牙利的友好互動，侯還送上剛出爐的「馬上厚運」春聯，傳遞應景祝福。

侯友宜表示，新北市為全台人口最多的城市，約404萬人，幅員廣大、山海並存，兼具多元自然景觀與人文風貌，擁有全台最多漁港及多處特色老街，是文化與歷史底蘊深厚的重要城市。市府長期推動文化藝術發展與城市品牌形塑，並積極與歐洲國家交流合作。匈牙利在音樂與藝術領域享有盛名，新北市每年舉辦「河海音樂季」等大型活動，具備推動國際音樂交流的良好基礎，期盼未來能透過演出合作與藝術互訪，讓市民近距離感受多元文化的魅力。

觀光旅遊局長楊宗珉說，「河海音樂季」是全台夏季具代表性的原創音樂盛事之一，每年暑假於河岸與海岸特色場域舉辦免費戶外音樂表演，邀集多組台灣具代表性的獨立樂團演出，成功打造結合河海景觀的音樂活動品牌，吸引眾多市民及遊客參與，期盼未來在音樂與觀光領域與匈牙利深化交流。

音樂文化交流部分，文化局長張䕒育表示，新北市預計今年4至6月結合新北市立美術館辦理戶外音樂活動，除持續與法國在台協會合作外，也與多個國外藝文團體交流，未來樂見透過音樂平台促進與匈牙利藝文團體之互動，進一步深化雙邊文化連結。

于靜代表分享，匈牙利擁有深厚的音樂文化底蘊，未來希望促成匈牙利樂團來新北參與音樂祭活動，透過音樂交流拉近兩地距離。她也感謝市府邀請其參與「大使校園開講」，前往新北市的中學，讓年輕世代認識匈牙利文化，增進彼此情誼。