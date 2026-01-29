蘆洲中山立體停車場老舊限高 休旅車「看得到停不到」

新北市蘆洲中山立體停車場毗鄰廟口形象商圈，附近有市場、夜市，是停車需求熱區，卻因設備老舊、限高嚴格，民眾嘆「看得到卻停不到」。該停車場啟用已近30年，屬舊式機械停車位，車高限制約1.5至1.55公尺，近年休旅車比率大增，不少車主進場前發現無法停放，只能無奈離開。

記者實地直擊周末下午時段， 1小時內就有2、3輛休旅車被擋在停車場外。張姓車主表示，帶家人到廟口商圈用餐，看到場內仍有空位卻因車高受限無法停車，「真的很難受」。他指出，現在家用車多為休旅車，但不少老舊機械式停車場仍停留在過去規格，「明明有位子卻不能停，有點沮喪。」

商圈攤販也反映，早市、晚市尖峰時段車流量大，休旅車被擋在入口後還得迴轉離開，現場行人又多，車輛進退之間容易造成危險。攤商建議，若停車場確實無法容納休旅車，應在入口前就清楚標示限高資訊，避免車輛駛入後才被迫倒車或繞行，增加混亂與風險。

對此，新北市議員李倩萍表示，該停車場興建時休旅車尚未普及，現行設備已不符用車型態，且部分出入口設備老舊，民眾也反映曾出現故障情形。里長與地方希望能比照鄰近長安立體停車場改建為RC結構，但因基地僅約300至400坪，還需設置車道，空間與經費皆受限，且重建工期長，恐影響市場停車需求，因此短期內難以全面重建。

她指出，較可行方向是分階段汰換機械設備，先針對部分塔位調整車高與載重，逐步改善使用彈性。李倩萍也提醒，目前中山立體停車場使用率約6成多，若未來容許納入休旅車，需求勢必大增。