新北邊陲8萬人 飲用簡易自來水

聯合報／ 記者張策王慧瑛游明煌／新北報導
新北烏來忠治里簡水系統新設3座10噸不銹鋼蓄水塔，讓居民用水更穩定。圖／新北水利局提供
首都仍有山區未接自來水管，新北市也有逾8萬人生活在無法接管的邊陲地帶，長期仰賴簡易取水系統，水質與穩定性堪慮。基隆部分民眾住靠山區未接自來水管線，居民感嘆，長期使用山泉水或外出買礦泉水飲用，盼早日能接管。

新北自來水普及率達97.96%，部分地區因地勢較高、地處偏遠且人口數少，自來水管線埋設不便或設置經費龐大。例如，烏來區忠治、福山里因地勢陡峭，仍以簡易自來水系統取用山泉水，近年受極端天氣影響，枯水期供水不穩時有所見，水利局祭出570萬補助改善簡易自來水系統。

忠治里長黃忠信說，里民生活用水多仰賴簡易自來水系統，因設備老舊、管線長期磨損，每逢豪雨濁度升高時即容易停水。福山里卡拉模基簡水系統管委會委員王龍興表示，卡拉模基地區居民分散居住於山坡地，簡易自來水系統維護不易，颱風期間常因管線破裂導致濁水流入蓄水池，影響用水品質。這兩地改善完工後水質明顯改善、用水穩定度提升。

水利局長宋德仁說，對於仍無法使用自來水的山區及偏遠地區，市府將持續透過補助，協助地方改善簡易自來水系統。

基隆供水普及率99.54%，七堵區偏遠山區因位處偏遠接管不易。一里居民說，使用山泉水要看天氣，有時下雨或山泉水變混濁就不敢用，家人不敢生喝水，會煮沸或外出買礦泉水，買水比一般用戶自來水水費更高。

