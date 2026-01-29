聽新聞
北市文山山區67戶盼自來水 水質安全卡關

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

北市文山區萬壽路及新光路2段74巷因位處偏遠高地，有67戶至今未接自來水管，里長昨向市長蔣萬安爭取穩定用水。北水處表示，該地區若要接水管，長度約7公里，水在管線滯留時間恐過長，水質安全堪慮。蔣萬安允諾繼續研究工法是否能克服。

士林區溪山里因接管困難，前年發生居民飲用自設水源，上百人上吐下瀉，市府投7億元接管，預計今年10月接管通水，文山區山區同樣有接管問題。

蔣萬安昨赴文山區公所「與里長有約」座談，政大里長鄭文綺指出，當地住戶大多是長者，若要負擔這麼高施工費用，非常困難，且已持續反映6年了，還是沒有自來水，希望市長可以幫忙爭取穩定、乾淨的水源。

附近住戶也說，他們都是接山泉水使用，但需「看老天臉色」，若遇枯水期就會缺水，通常只要連續幾周不下雨，山泉水水源就會出現問題，需過著省水的生活，非常不方便。

北水處指出，該地區若要接配水管，長度約7公里，但自來水使用安全最重要的就是水質，水在管線中停留時間不能超過2天，先不論費用多少，水滯留已逾8天以上，對水質安全非常不利。

至於經費，北水處表示，因管線太長，需要3個加壓站，其中一段41戶用戶，新設自來水管線經費近9千萬元，若加上其他分散的15戶、11戶聚落，每戶改善經費高達133萬元，施工費用高達1.4億元，遠超過市府公務預算補助上限。

蔣萬安指出，市府會想盡一些方法，比如送水服務，最重要的是要有乾淨、優質的水，也會請北水處研究管線水滯的天數，工法上是否能克服，讓住戶用到安全的水。

