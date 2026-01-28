聽新聞
守護市民即時雨 新北市獲捐2輛高頂救護車、210組電擊片
為提升新北市醫療救護能量，世界華人工商婦女企管協會及優寶營造有限公司今天上午捐贈2輛高頂救護車及210組AED電擊片給新北市消防局，市長侯友宜代表受贈後也回贈感謝狀，感謝善心團體與企業支持新北市公共安全與緊急醫療救護體系。
侯友宜表示，本次捐贈給消防局的高頂救護車，皆配備最先進的高階救護器材，完全符合新北市複雜環境下的救護需求。未來這2輛救護車將分別派駐至新店及石門分隊，以提供市民更即時、優質的醫療服務，並全面提升到院前的救護效能。
消防局長陳崇岳指出，每一台救護車與器材的捐贈，都是守護市民生命的即時雨。新北市到院前心肺功能停止（OHCA）患者的康復出院率，已從民國99年的3.1%大幅提升至114年的12.13%，累計救回2955人。也期盼此次善舉能發揮拋磚引玉效果，帶動更多企業與善心人士成為消防人員最強力的後盾，守護新北市民的健康與安全。
