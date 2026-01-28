守護市民即時雨 新北市獲捐2輛高頂救護車、210組電擊片

為提升新北市醫療救護能量，世界華人工商婦女企管協會及優寶營造有限公司今天上午捐贈2輛高頂救護車及210組AED電擊片給新北市消防局，市長侯友宜代表受贈後也回贈感謝狀，感謝善心團體與企業支持新北市公共安全與緊急醫療救護體系。

侯友宜表示，本次捐贈給消防局的高頂救護車，皆配備最先進的高階救護器材，完全符合新北市複雜環境下的救護需求。未來這2輛救護車將分別派駐至新店及石門分隊，以提供市民更即時、優質的醫療服務，並全面提升到院前的救護效能。