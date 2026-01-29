侯友宜昔勝選競總 蘇巧慧搶先租走了

國民黨新北市長人選還在協調，已就戰鬥位置的民進黨參選人蘇巧慧競選總部找定，就是當年新北市長侯友宜競選連任的板橋超級F1社區。民進黨新北黨部證實完成租借，將作為競選總部與辦公室使用，人員將陸續進駐。

超級F1社區正對新北市政府，是新板特區精華地段，蘇取得的辦公地點占地約90坪。該地點向來是兵家必爭之地，前總統蔡英文選新北市長時便選該處當競總，侯友宜2022拚連任時也看上該處，以115萬多票當選，被視作侯友宜的幸運地。

國民黨定調新北市長人選將在本月底協調，2月15日前確定人選，據了解，有意參選的台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然的「劉李會」時間尚未確定，國民黨新北黨部主委黃志雄說，會按照既定時程走，在2月15日前確定人選。