捷運環狀線東環段 內科Y32站模擬曝光 猶如森林驛站

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
捷運環狀線東環段Y32站出入口以流線型曲線屋頂造型呈現。模擬圖／台北市捷運局提供
北市力拚改善內湖交通，連結內湖科技園區的捷運環狀線東環段CF710區段標工程去年10月決標，預計2月4日開工。3站中，最具特色的Y32站位在內科核心的大港墘公園內，北市捷運局昨公布模擬圖，媲美捷運大安森林公園站，猶如「森林驛站」。

該區段標全長2.91公里，包含Y30站、Y31站、Y32站共3座地下車站及四段潛盾隧道。

工程範圍北起環狀線北環段Y29站尾軌的儲車軌區，行經敬業三路、沿樂群二路在濱江國中旁設置Y30站，轉進瑞光路在洲子二號公園旁設置Y31站，直行至大港墘公園旁設置Y32站，後續沿瑞光路轉至瑞光公園內Y33站（不含）北側外緣為止。

Y32車站是以「科技人森林驛站」為設計主軸，車站大廳大量採用玻璃帷幕設計，將公園景觀與自然採光引入室內，營造明亮、通透且貼近自然的乘車環境，打造兼具交通、休憩與公共活動功能的城市綠洲。

捷運局指出，設計以「捷運融入公園」為核心精神，車站前方特別規畫下凹式廣場，以低於地坪的開放空間形式，引導自然光與綠意深入站體內部，有效改善地下空間常見的封閉與陰暗感。

捷運出入口以流線型曲線屋頂造型呈現，不僅具備遮陽避雨功能，更與公園地景自然銜接，強化整體景觀特色，使車站出入口宛如公園中的一座設計裝置，保留原有公園的林蔭花徑與城市客廳氛圍。

捷運三鶯線噪音問題 捷運局持續量測將擬改善方案

