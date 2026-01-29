聽新聞
0:00 / 0:00

北市好孕專車添新車隊 司機若違規最重停權

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣／台北報導
台北市長蔣萬安（右一）與Uber亞太區公共政策資深總監Mike Orgill（左一）簽署並啟動「好孕2U 好事乘雙」乘車服務。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（右一）與Uber亞太區公共政策資深總監Mike Orgill（左一）簽署並啟動「好孕2U 好事乘雙」乘車服務。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安昨宣布「好孕專車」升級，原本有台灣大車隊、大都會等車隊，再與Uber合作投入2萬輛車，服務量能將倍增至3萬5千輛，配備安全座椅的車輛也是全國第一，另外Uber也針對孕媽咪投訴多的駕駛，最重有停權等處分機制。

蔣萬安2023年推出好孕專車，設籍北市的懷孕婦女可申請8000元的好孕2U乘車金，使用期限到預產期後的6個月內，單趟最高補助250元。

蔣萬安昨表示，截至去年底，服務次數已超過3萬人，下月服務就會超過1百萬趟次。這次前2百位使用Uber叫車的孕媽咪，可享有一千元優惠等，北市府會持續努力，讓台北持續與國際接軌，打造成全球幸福城市。

過去好孕專車常被投訴叫不到車，還有駕駛超速、車上有菸味、拒收乘車金等，2023年上路以來，已有34名駕駛因投訴被列為黑名單。

Uber公關傳媒總經理邱凱迪表示，Uber有很好教育訓練，也會有相關指引，大量減低菸味、乘客抱怨等問題，如果有違反指引規定，如超速、服務品質不佳等，最重會停權。

交通局公運處長李昆振表示，如果第一次被投訴，車隊會召回駕駛「再教育訓練」，第二度被投訴，就會列為好孕專車「黑名單」，除懲罰機制，也會有評鑑加分的獎勵機制。

最近生產完的市民胡小姐憶及，公司因在巷內，先前叫車都要等很久，超過10分鐘又要重叫，若多一個選擇，叫到車機率會高一點，加上Uber普及率高又有汽座，會優先叫Uber。

延伸閱讀

和里長博感情 蔣萬安：沒有文山區就沒有我3個可愛寶貝

震民調／綠北市王世堅支持度最高 力壓卓榮泰、鄭麗君

台北年貨大街今年擴大禁菸 蔣萬安：希望吸菸者、非吸菸者分流

賈永婕不可能選台北市長 戴錫欽點名「這人」令蔣萬安嚴陣以待

相關新聞

路打通恐湧更多車流 土城產業園區喊施工就告

新北土城柑城橋原訂去年底動工打通銜接中山路，因中山路貫穿土城產業園區，園區憂過境車流湧入造成交通混亂，日前發文給新工處，...

土城打通銜接中山路卡關 學者：道路規畫要與產業運作取得平衡

土城柑城橋打通銜接中山路計畫卡關，引發關注。專家指出，新闢道路涉及工業區時，牽動既有路網、產權與交通承載量，關鍵不在「要...

北市文山山區67戶盼自來水 水質安全卡關

北市文山區萬壽路及新光路2段74巷因位處偏遠高地，有67戶至今未接自來水管，里長昨向市長蔣萬安爭取穩定用水。北水處表示，...

北市好孕專車添新車隊 司機若違規最重停權

台北市長蔣萬安昨宣布「好孕專車」升級，原本有台灣大車隊、大都會等車隊，再與Uber合作投入2萬輛車，服務量能將倍增至3萬...

捷運環狀線東環段 內科Y32站模擬曝光 猶如森林驛站

北市力拚改善內湖交通，連結內湖科技園區的捷運環狀線東環段CF710區段標工程去年10月決標，預計2月4日開工。3站中，最...

侯友宜昔勝選競總 蘇巧慧搶先租走了

國民黨新北市長人選還在協調，已就戰鬥位置的民進黨參選人蘇巧慧競選總部找定，就是當年新北市長侯友宜競選連任的板橋超級F1社...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。