北市好孕專車添新車隊 司機若違規最重停權

台北市長蔣萬安昨宣布「好孕專車」升級，原本有台灣大車隊、大都會等車隊，再與Uber合作投入2萬輛車，服務量能將倍增至3萬5千輛，配備安全座椅的車輛也是全國第一，另外Uber也針對孕媽咪投訴多的駕駛，最重有停權等處分機制。

蔣萬安2023年推出好孕專車，設籍北市的懷孕婦女可申請8000元的好孕2U乘車金，使用期限到預產期後的6個月內，單趟最高補助250元。

蔣萬安昨表示，截至去年底，服務次數已超過3萬人，下月服務就會超過1百萬趟次。這次前2百位使用Uber叫車的孕媽咪，可享有一千元優惠等，北市府會持續努力，讓台北持續與國際接軌，打造成全球幸福城市。

過去好孕專車常被投訴叫不到車，還有駕駛超速、車上有菸味、拒收乘車金等，2023年上路以來，已有34名駕駛因投訴被列為黑名單。

Uber公關傳媒總經理邱凱迪表示，Uber有很好教育訓練，也會有相關指引，大量減低菸味、乘客抱怨等問題，如果有違反指引規定，如超速、服務品質不佳等，最重會停權。

交通局公運處長李昆振表示，如果第一次被投訴，車隊會召回駕駛「再教育訓練」，第二度被投訴，就會列為好孕專車「黑名單」，除懲罰機制，也會有評鑑加分的獎勵機制。

最近生產完的市民胡小姐憶及，公司因在巷內，先前叫車都要等很久，超過10分鐘又要重叫，若多一個選擇，叫到車機率會高一點，加上Uber普及率高又有汽座，會優先叫Uber。