土城打通銜接中山路卡關 學者：道路規畫要與產業運作取得平衡

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北土城區柑城橋打通銜接中山路遭土城產業園區否決，計畫卡關多年。圖／新北市議員蘇泓欽提供
新北土城區柑城橋打通銜接中山路遭土城產業園區否決，計畫卡關多年。圖／新北市議員蘇泓欽提供

土城柑城橋打通銜接中山路計畫卡關，引發關注。專家指出，新闢道路涉及工業區時，牽動既有路網、產權與交通承載量，關鍵不在「要不要開路」，在於如何在整體區域交通安全與產業運作間取得平衡，須透過跨單位協調與制度化溝通，才能化解爭議。

文化大學都市計畫與開發管理學系教授徐國城分析，地方推動道路開闢，多半是因應區域交通已趨飽和，希望藉由新增路網分流車流，若路線需穿越產業園區或工業區，勢必對園區交通與作業造成衝擊，都市計畫單位須與工業區管理機關、廠商充分溝通。他強調，規畫應回到「整體區域交通流暢與安全」核心目標，而非從單一場域或單一路段思考。

他也指出，工業區內員工通勤需求與車流量，本身就是交通壅塞與安全風險的重要因素，工業區管理單位不宜只從內部立場出發，應配合地方政府進行通盤路網規畫，包括尖峰時段車流管制、車道調撥與交通管理機制，才能在維持產業運作時，降低對周邊社區衝擊。

對此，新北市新工處長簡必琦表示，柑城橋案是罕見遇到道路工程「被拒絕接通」情況，擬接通路段的土地所有權屬經濟部，工程須取得中央同意，若未取得同意進場施工，恐涉及法律爭議。市府後續將依交通評估結果，持續與相關單位溝通，尋求可行配套與解方。

