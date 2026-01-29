路打通恐湧更多車流 土城產業園區喊施工就告

新北土城柑城橋原訂去年底動工打通銜接中山路，因中山路貫穿土城產業園區，園區憂過境車流湧入造成交通混亂，日前發文給新工處，揚言「若施工將循法律途徑捍衛權益」，市府與園區為道路開闢一事陷僵局。

園區常態約3萬人上下班進出，近年推廠區立體化與都市更新，尖峰車流量負荷加重，地方要求交通須超前部署，儘速提出解方。副市長陳純敬前天找新工處、交通、城鄉、水利等單位開跨局處會議，裁示4月底前完成交通影響評估，並研擬配套方案，再與園區溝通。

土城產業園區早期稱為土城工業區，面積107公頃，區內380家廠商，包含鴻海、正崴等大廠，現階段有7、8家廠商進行都市更新或立體化開發，預估再引入上萬個工作機會。

園區廠協會總幹事李德娟指出，中山路貫穿園區，前段路寬約11至12公尺，後段僅約6公尺，尖峰時段從園區駛上快速道路需花費20分鐘，是離峰時段約3分鐘的數倍，顯示道路量能趨近飽和。

若貿然打通柑城橋，引入更多借道通往台65快速道路或國道的車流，對園區交通秩序將造成衝擊。

「不是自私，是要有配套才能共好。」李德娟表示，園區屬半封閉式環境，內部道路由廠商自行養護，須捍衛員工與廠商權益，主張先完成大安圳加蓋等配套，再循序漸進開放機車通行，確認交通未惡化，再評估讓汽車進入。

新北市新工處長簡必琦指出，擺接堡路降挖工程水溝設施已完成，工業區道路涉及路權，貿然進場施工恐衍生法律爭議，將依程序審慎處理。

市議員蘇泓欽對此表達不滿，直言工業區反對道路接通「非常自私」，他說，重大公共工程應以整體環境共好為目標，不應只顧單一區域利益。

蘇泓欽也質疑，柑城橋改建工程7年前完成，因園區反對遲遲無法接通，協調一拖再拖。

44歲羅姓女子常行經該區，她說，打通道路有助改善工業區與周邊通勤動線，盼中央與市府正視民意。