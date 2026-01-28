北市春節前抽查大型場所公安 頂好名店城違規罰12萬元

台北市建管處今天表示，因應春節採買人潮，針對各大型百貨賣場餐廳進行公安聯合抽查，位於忠孝東路4段的頂好名店城防火鐵捲門損壞、破壞防火區劃，依法開罰12萬元。

台北市建築管理工程處發布新聞資料提及，春節將屆，各大型百貨賣場及大型餐廳為因應採買及辦尾牙等活動，在短時間內常湧入大量人潮。

北市建管處為確保民眾在春節期間與前夕的購物及用餐安全，1月21日至2月9日對台北市大型百貨賣場及餐廳進行無預警公共安全動態檢查，預定抽查43家。

建管處表示，已無預警抽查大型百貨賣場餐廳共20家，其中19家符合規定，而太平洋頂好名店城的防火鐵捲門損壞，導致破壞防火區劃，違反建管法令，依法處罰新台幣12萬元，並要求限期改善，2天內經複查未合格，加重處罰30萬元，以維護民眾消費環境安全。

建管處長虞積學透過新聞資料說，春節前百貨賣場及餐廳會吸引大量人潮，有必要加強並提高公共安全檢查頻率，特別針對大型消費場所加強查核，以確保消費者購物環境安全。

他表示，各大型場所業者平時應落實場所公共安全管理事項，勿任意堆雜物在安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，應避免阻礙人員逃生避難，而造成公共危險。

他說，民眾發現業者違規可撥市民專線1999通報，建管處有查獲業者不合規定狀況，將依建築法重罰，積極為消費大眾的消費環境安全把關。