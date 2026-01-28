快訊

空拍機投毒害動物暴斃 張美阿嬤農場急切割…怒批「兒子是巨嬰」

陳菊請辭獲准！賴總統祝福復健順利 委請李鴻鈞代理院長

台積電鉅額交易再指路？ADR盤前先漲2.5％ 台股明日決戰33,000大關

北市春節前抽查大型場所公安 頂好名店城違規罰12萬元

中央社／ 台北28日電
台北市建築管理工程處針對轄內各大型百貨賣場、餐廳等進行公安聯合檢查，抽查20家中19家符合規定，當中太平洋頂好名店城的防火鐵捲門損壞，導致破壞防火區劃，已違反建管法令，依法開罰新台幣12萬元。（建管處提供）中央社
台北市建築管理工程處針對轄內各大型百貨賣場、餐廳等進行公安聯合檢查，抽查20家中19家符合規定，當中太平洋頂好名店城的防火鐵捲門損壞，導致破壞防火區劃，已違反建管法令，依法開罰新台幣12萬元。（建管處提供）中央社

北市建管處今天表示，因應春節採買人潮，針對各大型百貨賣場餐廳進行公安聯合抽查，位於忠孝東路4段的頂好名店城防火鐵捲門損壞、破壞防火區劃，依法開罰12萬元。

台北市建築管理工程處發布新聞資料提及，春節將屆，各大型百貨賣場及大型餐廳為因應採買及辦尾牙等活動，在短時間內常湧入大量人潮。

北市建管處為確保民眾在春節期間與前夕的購物及用餐安全，1月21日至2月9日對台北市大型百貨賣場及餐廳進行無預警公共安全動態檢查，預定抽查43家。

建管處表示，已無預警抽查大型百貨賣場餐廳共20家，其中19家符合規定，而太平洋頂好名店城的防火鐵捲門損壞，導致破壞防火區劃，違反建管法令，依法處罰新台幣12萬元，並要求限期改善，2天內經複查未合格，加重處罰30萬元，以維護民眾消費環境安全。

建管處長虞積學透過新聞資料說，春節前百貨賣場及餐廳會吸引大量人潮，有必要加強並提高公共安全檢查頻率，特別針對大型消費場所加強查核，以確保消費者購物環境安全。

他表示，各大型場所業者平時應落實場所公共安全管理事項，勿任意堆雜物在安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，應避免阻礙人員逃生避難，而造成公共危險。

他說，民眾發現業者違規可撥市民專線1999通報，建管處有查獲業者不合規定狀況，將依建築法重罰，積極為消費大眾的消費環境安全把關。

餐廳 百貨 賣場 北市

延伸閱讀

春節買氣發威 家樂福、統一超雙通路搶商機

桃園推月月掃模式 盼改善春節前垃圾清運量暴增

台水估春節尖峰日用水量增4% 已擬定供水因應計畫

苗栗小黃春節加價3成 2月13日至2月22日共10天

相關新聞

台北市這裡沒有自來水 市府因1關鍵因素「無法接管線」

台北市長蔣萬安下午赴文山區公所「與里長有約」跟里長座談，因文山區萬壽路及新光路2段74巷高地，有部分67戶至今無接管，沒...

北市春節前抽查大型場所公安 頂好名店城違規罰12萬元

台北市建管處今天表示，因應春節採買人潮，針對各大型百貨賣場餐廳進行公安聯合抽查，位於忠孝東路4段的頂好名店城防火鐵捲門損...

北市代管八里污水廠29年 可望3月由新北接手

台北市政府自86年代管八里污水廠迄今近29年，經整建及改善，可望於今年3月交由新北市政府接手。市府表示，今年八里污水廠回...

新民調...逾8成看好輝達、北士科 7成相信吸引更多國際企業

輝達落腳北士科，農曆年前簽約。北市研考會今公布最新民調，逾8成北市民相當看好輝達落腳台北，且對台北市未來招商具信心。81...

7叉路口公館圓環拆除 蔣萬安公布交通事故大幅降50%

台北市長蔣萬安下午到文山區與里長座談，針對公館圓環拆除，公布去年9月29日拆除後，統計到12月31日止，交通事故大幅下降...

新北8萬人無自來水可用 議員：用水是基本人權應先裝過濾設備

新北自來水普及率雖達97.96%，仍有逾8萬人生活在無法接管的邊陲地帶，長期仰賴簡易取水系統，水質與穩定性堪慮。議員黃心...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。