長輩行動不便 汐止區公所結合替代役送暖除舊佈新

歲末年終，今(28)日汐止區公所照顧弱勢族群，結合替代役男協助區內年邁行動不便或獨居長者家中進行居家環境大清除，並且送上毛毯及暖暖包等物資，讓長輩感到很溫暖，透過活動也讓年輕役男體會關懷與服務的意義。

汐止區公所役政災防課辦理的「歲末關懷獨居弱勢長輩居家清掃」，第一站是先來到了黃楊美玉奶奶的家中，過年前家家戶戶都要大掃除，不過有些長輩身體不好，要打掃整個家，卻很吃力，所以汐止區公所替代役，在每年春節前就以實際行動協助獨居長者打掃居家環境，除舊佈新，貼心的舉動，讓老奶奶感到很溫暖。

崇德里長蘇宏杰指出，歲末年終，汐止區公所帶著替代役來里內黃楊美玉奶奶家裡，做居家環境整理打掃，並且關心阿嬤，剛剛阿嬤有提到，現在天氣比較冷感冒了，希望汐止區所有長輩，多多保護自己的健康，多喝溫開水，出門要穿的保暖。

邱清宏爺爺說，今天公所帶著替代役男來到家裡，幫忙打掃家裡環境，像是冰箱、櫃子都比較重，自己沒辦法搬，所以請年輕的替代役男幫忙搬出來，再清理一下，非常感謝。

替代役男陳威澔也說，今天來幫忙獨居長輩家裡打掃家裡，讓他們可以在乾淨舒適的環境中安心過年，覺得這樣的活動很有意義，可以發揮愛心有需要的人，像邱爺爺前陣子才做手術，一些沒辦法搬的重物或是沒辦法清理到的，就幫忙他們做清掃。

汐止區公所役政災防課長高杏妃表示，公所一直以來都致力於關懷弱勢族群，今天特別帶領役男來到長輩家中簡易的居家環境清掃，我們的行動就是一股暖流，透過這次的清掃與陪伴，送上營養品、毛毯、暖暖包等保暖物資，用實際的行動，讓長輩們感受到溫暖、安心，役男也能透過實際的社會行動，藉由公益服務，培養積極的生活態度，有所收穫與成長，更希望透過公部門與民間力量的結合，營造一個安全、友善、充滿愛的幸福社區，讓每個長輩都能感受到社會的溫暖。