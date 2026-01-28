快訊

ASML好到爆、黃金站上5,300美元大關 台指期夜盤大漲突破33K

明清晨輻射冷卻「低溫跌破10度」 周六冷空氣恐達大陸冷氣團等級

小女孩變身標緻美人！國產車大廠千金被神出「質感生活曝光」 網眼尖揪一點

長輩行動不便 汐止區公所結合替代役送暖除舊佈新

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
透過清掃與陪伴，用實際的行動，讓長輩們感受到溫暖、安心。 圖／觀天下有線電視提供
透過清掃與陪伴，用實際的行動，讓長輩們感受到溫暖、安心。 圖／觀天下有線電視提供

歲末年終，今(28)日汐止區公所照顧弱勢族群，結合替代役男協助區內年邁行動不便或獨居長者家中進行居家環境大清除，並且送上毛毯及暖暖包等物資，讓長輩感到很溫暖，透過活動也讓年輕役男體會關懷與服務的意義。

汐止區公所役政災防課辦理的「歲末關懷獨居弱勢長輩居家清掃」，第一站是先來到了黃楊美玉奶奶的家中，過年前家家戶戶都要大掃除，不過有些長輩身體不好，要打掃整個家，卻很吃力，所以汐止區公所替代役，在每年春節前就以實際行動協助獨居長者打掃居家環境，除舊佈新，貼心的舉動，讓老奶奶感到很溫暖。

崇德里長蘇宏杰指出，歲末年終，汐止區公所帶著替代役來里內黃楊美玉奶奶家裡，做居家環境整理打掃，並且關心阿嬤，剛剛阿嬤有提到，現在天氣比較冷感冒了，希望汐止區所有長輩，多多保護自己的健康，多喝溫開水，出門要穿的保暖。

邱清宏爺爺說，今天公所帶著替代役男來到家裡，幫忙打掃家裡環境，像是冰箱、櫃子都比較重，自己沒辦法搬，所以請年輕的替代役男幫忙搬出來，再清理一下，非常感謝。

替代役男陳威澔也說，今天來幫忙獨居長輩家裡打掃家裡，讓他們可以在乾淨舒適的環境中安心過年，覺得這樣的活動很有意義，可以發揮愛心有需要的人，像邱爺爺前陣子才做手術，一些沒辦法搬的重物或是沒辦法清理到的，就幫忙他們做清掃。

汐止區公所役政災防課長高杏妃表示，公所一直以來都致力於關懷弱勢族群，今天特別帶領役男來到長輩家中簡易的居家環境清掃，我們的行動就是一股暖流，透過這次的清掃與陪伴，送上營養品、毛毯、暖暖包等保暖物資，用實際的行動，讓長輩們感受到溫暖、安心，役男也能透過實際的社會行動，藉由公益服務，培養積極的生活態度，有所收穫與成長，更希望透過公部門與民間力量的結合，營造一個安全、友善、充滿愛的幸福社區，讓每個長輩都能感受到社會的溫暖。

替代役男 長輩 汐止

延伸閱讀

中和莒光獅子會寒冬送暖 深入雙溪牡丹關懷弱勢與獨居長者

檢警今解剖！替代役男遭丟包台64慘被輾斃 死者家屬質疑可能被拖下車

台中市獅子會寒冬送暖18年 獨居長者提前圍爐

中年婦上班前暖暖包放進乳溝 下班時一看慘…皮掉了

相關新聞

台北市這裡沒有自來水 市府因1關鍵因素「無法接管線」

台北市長蔣萬安下午赴文山區公所「與里長有約」跟里長座談，因文山區萬壽路及新光路2段74巷高地，有部分67戶至今無接管，沒...

北市春節前抽查大型場所公安 頂好名店城違規罰12萬元

台北市建管處今天表示，因應春節採買人潮，針對各大型百貨賣場餐廳進行公安聯合抽查，位於忠孝東路4段的頂好名店城防火鐵捲門損...

北市代管八里污水廠29年 可望3月由新北接手

台北市政府自86年代管八里污水廠迄今近29年，經整建及改善，可望於今年3月交由新北市政府接手。市府表示，今年八里污水廠回...

新民調...逾8成看好輝達、北士科 7成相信吸引更多國際企業

輝達落腳北士科，農曆年前簽約。北市研考會今公布最新民調，逾8成北市民相當看好輝達落腳台北，且對台北市未來招商具信心。81...

7叉路口公館圓環拆除 蔣萬安公布交通事故大幅降50%

台北市長蔣萬安下午到文山區與里長座談，針對公館圓環拆除，公布去年9月29日拆除後，統計到12月31日止，交通事故大幅下降...

新北8萬人無自來水可用 議員：用水是基本人權應先裝過濾設備

新北自來水普及率雖達97.96%，仍有逾8萬人生活在無法接管的邊陲地帶，長期仰賴簡易取水系統，水質與穩定性堪慮。議員黃心...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。