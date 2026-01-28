快訊

汐止區綜合運動場跑道改善完工 「汐止紫」2月2日浪漫起跑

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區綜合運動場全新跑道在2/2日正式開放使用，「汐止紫」將成為汐止最吸睛的運動新地標。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區綜合運動場全新跑道在2/2日正式開放使用，「汐止紫」將成為汐止最吸睛的運動新地標。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區綜合運動場使用率真的很高，只是跑道及草坪時間一久損壞不平，所以汐止區公所從去年4月開始進行整體改善工程，目前跑道已經完工，主色調採用汐止城市專屬的紫色，兼具現代感與浪漫氛圍，今(28)日新北市議員白珮茹特地到現場關心，也預告全新運動場跑道在2/2日下星期一正式開放使用。

汐止區副區長葉振宜表示，汐止運動場改善工程，經過大概半年的施工，這段時間很感謝所有市民朋友的體諒跟支持，在跑道部分，這次很用心去選色，跑道主色調選用紫色，打造專屬汐止在地的「汐止紫」，代表汐止城市的顏色，內外圈搭配深淺不同的紫色層次，將成為汐止最吸睛的運動新地標。

新北市議員白珮茹提到，今天很高興能來看整個運動場跑道最後施工狀況，因為運動場每天的早晨黃昏都有很多民眾來運動，大概有好幾千人在這裡進進出出，在民國112年就有辦理會勘，當時跑道破損嚴重，有要求公所立即進行跑道修復，當年底就做了修補，並且寫計劃給中央及新北體育處，希望能夠做跑道全面更新的重建，也很感謝新北市政府體育處的幫忙，終於跑道工程已經完工。

白珮茹說，整個施工品質也非常好，因為之前跑道容易損壞，主要是汐止多雨，每次下了好幾天的雨後，周邊排水不良，所有的水就會往跑道中間，上頭的膠再經過太陽一曝曬，怎麼修補效用都有很，還是容易壞，跑道如果不平整，就很容易發生運動傷害，再加上不管是汐止國中或是秀峰高中的孩子，都會來運動上體育課，所以希望能夠加強跑道安全，因為跑道的使用率真的非常高，完工了，在下週一可以先行開放使用，全新跑道是全密式PU面層之更新施作，提升彈性及摩擦係數，改善運動安全性，走起來非常舒服，視覺感也很好，希望透過環境整體的改建，城市越來越美，大家運動空間也越來越好。

