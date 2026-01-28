東北角海味上桌 貢寮區漁會推貢寮鮑新春年節禮盒

農曆佳節將至，家家戶戶忙著準備團圓年菜與年節送禮。新北市貢寮區漁會今年以「好禮鮑到銀新春」為主題，嚴選在地新鮮、安心的貢寮鮑與眾多的東北角優質海鮮，推出多款年節禮盒，希望將產地最新鮮、價格最實在的海味，直接送到民眾餐桌。

貢寮位處東北角，海域水質清澈、海流穩定，沿岸九孔養殖池密集分布，漁民以新鮮海菜細心養殖貢寮鮑，從產地到加工全程把關，確保鮮度與品質。貢寮區漁會表示，貢寮鮑肉質Q彈、風味鮮甜，不論是清蒸、燉湯或火鍋料理都十分合適，是年節餐桌上兼具美味與營養的首選食材。

為了滿足不同家庭與送禮需求，貢寮區漁會今年特別規劃3款年節禮盒，內容以貢寮鮑為主軸，搭配多樣在地海鮮，讓民眾一次購足、免去比價煩惱。禮盒內容從適合年夜飯的大份量組合，到小家庭與伴手禮需求的精緻款式皆有，價格相較市面同級海鮮產品更為實惠，讓消費者用親民價格，就能送出體面又有誠意的新春好禮。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，所有年節禮盒皆為冷凍保鮮包裝，確保新鮮不打折，並提供訂購期間免運優惠，希望透過產地直送的方式，讓更多民眾認識貢寮優質漁產、支持在地漁民。今年春節，邀請大家一起用行動支持新北貢寮海鮮，讓來自東北角的大海鮮味，陪伴親友歡聚迎新年。