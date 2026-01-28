新北貢寮區枋腳溪護魚步道優化 提升生態與休憩品質

為提升枋腳溪周邊生態保育與休憩品質，龍崗里枋腳溪護魚步道工程持續推動中。今(28)日貢寮區長柯建輝偕同龍崗里長黃朝銘前往現場關心步道整體狀況，實地了解工程成果與周邊環境，展現公所重視地方建設與居民需求的用心。

此次護魚步道工程投入約395萬元經費，在既有護岸基礎上進行改善，沿著溪畔新設安全欄杆與照明設備，讓民眾白天散步、晚上通行都更加安心，同時也增設橋下連通通道，讓步行動線更順暢，並透過植生護坡穩固河岸、減少沖刷，兼顧安全與自然景觀。

貢寮區長柯建輝表示，枋腳溪溪水清澈、魚類生態豐富，是地方珍貴的自然資產，工程特別保留原有護岸樣貌，透過友善設計打造親水步道，讓民眾能近距離欣賞自然景觀，同時避免人為破壞，落實封溪護魚與生態保育，實現安全、環境與景觀並重的目標。

龍崗里長黃朝銘也表示，感謝市府還有區公所及市議員林裔綺的協助，步道改善完成後，不少里民與遊客都反映「走起來更安全、晚上也更明亮」，對整體環境提升相當肯定。未來可結合貢寮地區自行車與休閒路線，讓更多民眾能依行程自由規劃動線，帶動地方觀光與休憩發展，讓自然資源成為地方永續發展的助力。