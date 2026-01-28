快訊

金山六三社區延緩老化課程 筋膜滾輪助長輩暖身活絡筋骨

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
最近天氣比較寒冷，長輩筋骨容易僵硬，血液循環也不好，因此透過筋膜棒的輔助，讓僵硬的筋絡活絡起來。 圖／紅樹林有線電視提供
最近天氣比較寒冷，長輩筋骨容易僵硬，血液循環也不好，因此透過筋膜棒的輔助，讓僵硬的筋絡活絡起來。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區的六三社區每週三都會在據點聚會運動，而今年度的預防及延緩失能的課程再度起跑，運動教練特別帶來不一樣的輔具筋膜滾輪棒，讓長輩運動之餘還可以為自己按摩，舒緩局部僵硬的筋骨。

鴻豐健康顧問有限公司執行長林秉專說，有感於最近天氣比較寒冷，長輩筋骨容易僵硬，血液循環也不好，因此透過筋膜棒的輔助，讓僵硬的筋絡活絡起來，也透過按摩活絡血液循環，讓身體熱起來，運動也比較不會受傷。

六三社區發展協會理事長陳明秀表示，不只是自己按摩，也可以兩兩一組，長輩協助彼此按摩到自己按摩不到的地方，而社區也希望長輩們能夠應用簡單的輔具來輔助自己動一動，並且也將善用輔具運動的知識帶回家，在家也輕鬆動一動。

