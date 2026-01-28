新民調...逾8成看好輝達、北士科 7成相信吸引更多國際企業

輝達落腳北士科，農曆年前簽約。北市研考會今公布最新民調，逾8成北市民相當看好輝達落腳台北，且對台北市未來招商具信心。81.6%受訪市民也認為，輝達對北市高科技產業發展有助益。整體而言，69.1%市民認為台北未來能吸引更多國際企業投資，63.5%滿意市府招商整體表現。

研考會這次也針對市民對大型演唱會經濟效益、及產業招商等，進行民意調查。71.9%受訪市民表示會順道至周邊餐飲、商圈、夜市或旅宿消費，反映大型演唱會已成為帶動人流與在地消費的重要動能；至於城市發展助益評價，66.6%市民認為演唱會有助活絡商圈與餐飲；66.6%肯定其對觀光與旅宿消費的帶動效果，顯示演唱會經濟對在地消費與觀光發展具有實質助益。

另外，65.7%市民滿意市府於大型演唱會期間的交通疏運整體安排；在未來優先改善項目中，有40.6%市民認為交通疏運應列為首要，其次為場館設備與容量（12.5%）、噪音或環境管理(11.1%)，顯示市民在肯定現行作為的同時，仍期待持續精進。

另一方面，55.1%市民支持市府應提供誘因，吸引更多國際歌手或團體來台北演出，反映市民普遍肯定市府積極爭取國際級演出的政策方向，相關作為亦有助提升台北大型活動能量，進一步擴大城市吸引力與文化影響力。

至於輝達即將落腳北士科，這次民調也發現，逾8成市民看好輝達落腳台北；81.6%認為對高科技產業發展有助益，且普遍期待其對產業升級與提升城市國際定位的正面影響。整體而言，69.1%市民對台北未來吸引更多國際企業投資表示有信心，63.5%滿意市府招商整體表現。

這次民調於去年11月24日至11月27日執行。成功訪問20歲以上北市民1078人，拒訪1040人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.98個百分點以內。調查以臺北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行抽樣，並以性別、年齡、戶籍地及教育程度進行樣本加權，使調查結果更符合臺北市人口結構。統計數據採四捨五入進位至小數第1位，詳細內容以原始百分比為主。