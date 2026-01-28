快訊

請假超過一年…陳菊請辭監察院長 賴總統准了

智商160！台灣13歲小天才九年前錄取紐約大學 成校史上最年輕大學生

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

新民調...逾8成看好輝達、北士科 7成相信吸引更多國際企業

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市都委會日前通過輝達進駐北投士林科技園區案，拍板Ｔ17、Ｔ18合併為完整基地，配合修訂土地使用分區管制規定，滿足輝達設立海外總部「星艦3.0」需求。本報資料照片
北市都委會日前通過輝達進駐北投士林科技園區案，拍板Ｔ17、Ｔ18合併為完整基地，配合修訂土地使用分區管制規定，滿足輝達設立海外總部「星艦3.0」需求。本報資料照片

輝達落腳北士科，農曆年前簽約。北市研考會今公布最新民調，逾8成北市民相當看好輝達落腳台北，且對台北市未來招商具信心。81.6%受訪市民也認為，輝達對北市高科技產業發展有助益。整體而言，69.1%市民認為台北未來能吸引更多國際企業投資，63.5%滿意市府招商整體表現。

研考會這次也針對市民對大型演唱會經濟效益、及產業招商等，進行民意調查。71.9%受訪市民表示會順道至周邊餐飲、商圈、夜市或旅宿消費，反映大型演唱會已成為帶動人流與在地消費的重要動能；至於城市發展助益評價，66.6%市民認為演唱會有助活絡商圈與餐飲；66.6%肯定其對觀光與旅宿消費的帶動效果，顯示演唱會經濟對在地消費與觀光發展具有實質助益。

另外，65.7%市民滿意市府於大型演唱會期間的交通疏運整體安排；在未來優先改善項目中，有40.6%市民認為交通疏運應列為首要，其次為場館設備與容量（12.5%）、噪音或環境管理(11.1%)，顯示市民在肯定現行作為的同時，仍期待持續精進。

另一方面，55.1%市民支持市府應提供誘因，吸引更多國際歌手或團體來台北演出，反映市民普遍肯定市府積極爭取國際級演出的政策方向，相關作為亦有助提升台北大型活動能量，進一步擴大城市吸引力與文化影響力。

至於輝達即將落腳北士科，這次民調也發現，逾8成市民看好輝達落腳台北；81.6%認為對高科技產業發展有助益，且普遍期待其對產業升級與提升城市國際定位的正面影響。整體而言，69.1%市民對台北未來吸引更多國際企業投資表示有信心，63.5%滿意市府招商整體表現。

這次民調於去年11月24日至11月27日執行。成功訪問20歲以上北市民1078人，拒訪1040人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.98個百分點以內。調查以臺北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行抽樣，並以性別、年齡、戶籍地及教育程度進行樣本加權，使調查結果更符合臺北市人口結構。統計數據採四捨五入進位至小數第1位，詳細內容以原始百分比為主。

演唱會 民調 輝達 北士科

延伸閱讀

輝達進駐北士科再跨一步 經濟部今通過美商NVIDIA 33億元增資台灣

獨家套票將開賣！大勢韓團SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱

輝達新伺服器單櫃上看1.8億 台積電、鴻海、群聯…VR200機櫃56家台廠出列

路透：中國大陸批准進口首批輝達H200晶片

相關新聞

台北市這裡沒有自來水 市府因1關鍵因素「無法接管線」

台北市長蔣萬安下午赴文山區公所「與里長有約」跟里長座談，因文山區萬壽路及新光路2段74巷高地，有部分67戶至今無接管，沒...

和里長博感情 蔣萬安：沒有文山區就沒有我3個可愛寶貝

台北市長蔣萬安下午赴文山區公所「與里長有約」跟里長座談。蔣萬安說，每一次來文山區他都會跟大家講，跟文山區最有感情「沒有文...

新民調...逾8成看好輝達、北士科 7成相信吸引更多國際企業

輝達落腳北士科，農曆年前簽約。北市研考會今公布最新民調，逾8成北市民相當看好輝達落腳台北，且對台北市未來招商具信心。81...

7叉路口公館圓環拆除 蔣萬安公布交通事故大幅降50%

台北市長蔣萬安下午到文山區與里長座談，針對公館圓環拆除，公布去年9月29日拆除後，統計到12月31日止，交通事故大幅下降...

新北8萬人無自來水可用 議員：用水是基本人權應先裝過濾設備

新北自來水普及率雖達97.96%，仍有逾8萬人生活在無法接管的邊陲地帶，長期仰賴簡易取水系統，水質與穩定性堪慮。議員黃心...

大漢橋、新海橋夜間局部銑鋪 養工處籲春節前留意改道

為提升道路品質與行車安全，新北市養工處將於1月30日至2月1日夜間，辦理大漢橋與新海橋往新莊方向的局部路面銑鋪工程，施工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。