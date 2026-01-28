7叉路口公館圓環拆除 蔣萬安公布交通事故大幅降50%

台北市長蔣萬安下午到文山區與里長座談，針對公館圓環拆除，公布去年9月29日拆除後，統計到12月31日止，交通事故大幅下降50%；另外，台北市去年一整年A1交通死亡事故的發生件數，創歷史新低，每10萬人A1事故發生的比例，也是六都最低。

蔣萬安向里長說明時指出，大家很關心公館圓環拆除，很重要的一個觀念是，台北市要落實人本交通，必須要勇敢去克服許多的困難，所以必須要從過去長期的「車本位」思維，轉換成「人本位」思維，所以台北市不只文山區，各區人行空間的增加，就是希望給人更安全、更舒適的用路環境。

他說，另一方面，公館圓環是7叉路口，已經是台北市連續7年交通事故發生最多的地方，所以不管是多嚴重的交通事故、任何車禍，其實一旦發生，背後都是破碎的家庭，以及漫長的復健，以及龐大的醫療經費支出，所以面對這樣的問題，不能視而不見，必須要做一些解決，所以在去年進行拆除，做相關路型改善，希望在拆除以後，能夠減少交通事故的發生。

蔣萬安指出，從去年9月29號拆除以後，統計，到去年12月31號年底，交通事故的發生，大幅下降的50%，這就是具體的成果，當然也持續監測跟觀察解決安全的問題以後，依然這邊可以盡量的維持順暢，所以安全絕對是最優先的考量。

蔣萬安也說，去年一整年台北市交通死亡事故的發生件數，不只沒有增加，也不只是持續的減少，而是去年一整年台北市創下了歷史以來事故的新低，這是非常不容易的1件事情。

蔣萬安除了謝謝交通局、警察局、各區公所，以及各單位大家共同的努力，他也說，甚至在六都之間的比較，北市每10萬人事故發生的比例也是六都最低，表現最優，台北市會持續扮演領頭羊，也會加倍的努力，帶給所有市民朋友更安全的環境。