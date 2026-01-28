快訊

新北8萬人無自來水可用 議員：用水是基本人權應先裝過濾設備

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導
新北市議員黃心華說，使用自來水是基本人權，對無自來水設備，應先加裝基本的過濾設備。本報資料照片
新北市議員黃心華說，使用自來水是基本人權，對無自來水設備,應先加裝基本的過濾設備。本報資料照片

新北自來水普及率雖達97.96%，仍有逾8萬人生活在無法接管的邊陲地帶，長期仰賴簡易取水系統，水質與穩定性堪慮。議員黃心華說，使用自來水是基本人權，對無自來水設備，應先加裝基本的過濾設備。

黃心華去年7月質詢時，為新店直潭里居民發聲，他說，當地有直潭淨水場，居民卻喝不到自來水，實在說不過去，「這些地方居民不是不想接，是根本接不到。」直潭里居民多年以簡易山泉取水過活，水質缺乏保障，「颱風季或豪雨過後水常變黃」，遇乾旱、豪雨就面臨斷水風險。該地屬山區，傳統埋管需開挖超過1.2公尺深，工程造價高昂，施工難度極大，長年無法納入政府補助。

「在偏鄉山區，不會有重型車輛碾壓，傳統深埋設計過度保守，造成成本大幅墊高。」黃心華說，開挖深度往往是影響工程費用的主因，建議透過技術協調與加固設計，便能大幅降低造價，讓原本不具補助條件的工程得以進入補助機制，「成本至少下降2至3倍」。

黃心華坦言，早期公部門重視「保守安全係數」，對於附掛與淺埋做法均存疑慮，曾遭技術單位質疑「違反法規」，在多次協調後，北水處、養工處願意在法規容許範圍內彈性調整，最終達成技術共識，經地方說明會整合民意後順利成案，成為新北市首件以該工法申請中央補助的接水案例。

「這不只是直潭里一處的突破，是全台偏鄉面對接水困境的潛在解方。」黃心華說，目前當地資料已送到公所走預審程序，

應該很快可以正式向中央提出申請，讓居民能享有乾淨、穩定自來水的日子指日可待。

黃心華 水質 新北

