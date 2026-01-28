快訊

和里長博感情 蔣萬安：沒有文山區就沒有我3個可愛寶貝

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴文山區公所「與里長有約」跟里長座談。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴文山區公所「與里長有約」跟里長座談。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安下午赴文山區公所「與里長有約」跟里長座談。蔣萬安說，每一次來文山區他都會跟大家講，跟文山區最有感情「沒有文山區就沒有今天我3個可愛的寶貝」，他也說，時間過得很快，這段期間看到文山區變得非常不一樣。

蔣萬安向里長說，早上他才參加市府「好孕專車」擴大服務的記者會，他上任第一年，當時推出好孕專車時，還抱著剛出生的三寶在胸前，3年後的記者會擴大舉辦，可是已經沒辦法抱著三寶，滿重的，昨天剛過生日，已經活動亂跳，而且他是家裡的「聊天擔當」非常愛講話、講不停，1天要問幾個為什麼，非常可愛。

蔣萬安表示，時間過得很快，這段期間文山區變得非常不一樣，許多建設如火如荼推進，也要謝謝文山區的各里長，讓文山區越來越好，所以里長的提案，包括文景七號公園整建，市府也編列去年、今年、明年連續3年的預算，後續會繼續推動。

另外，蔣萬安指出，交通安全上，不管是反光鏡，還有指示牌設置，工務局也都逐步完成改善，里長也非常關心木新路閒置空地整理，市府也編道路開闢的預算，納入年度預算當中，許多里長關心的議題，他都放在心上，而且落實行動往前推進。

