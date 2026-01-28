大漢橋、新海橋夜間局部銑鋪 養工處籲春節前留意改道

為提升道路品質與行車安全，新北市養工處將於1月30日至2月1日夜間，辦理大漢橋與新海橋往新莊方向的局部路面銑鋪工程，施工期間將分階段封閉部分平面車道，養工處呼籲用路人提前掌握交通管制資訊，配合改道行駛。

養工處指出，大漢橋與新海橋是新莊區重要聯外橋梁，平日交通流量大，路面長期承受高強度使用。此次工程將針對部分路段進行銑鋪改善，並採用耐久度較高的級配鋪築方式，以提升路面強度、延長使用年限，同時降低後續維護頻率，提供更平整、安全的行車環境。

為減少對日間交通的影響，工程安排於夜間進行。養工處說明，1月30日晚間11時30分至31日清晨5時30分，將先施工大漢橋往新莊方向的汽車道，施工期間橋下平面汽車道暫時封閉。欲前往新莊方向的車輛，可改道民生路三段接環河西路四段，再行駛新北大橋，或由民生路三段接長江路一段，轉新海路經新海橋通行，台64線往新莊方向的車輛仍可使用外側車道行駛，機車與公車不受影響。

接續於2月1日凌晨1時至清晨5時30分，施工範圍將轉為新海橋往新莊方向車道，施工期間同樣封閉橋下平面道路。養工處建議，欲往新莊方向的車輛，可改道環河路四段接新北大橋，或由長江路一段接民生路三段，再經大漢橋迴轉道通行。相關施工時程若遇雨或天候不佳，將順延辦理。

此外，新北市新工處也將於1月30日晚間10時起至31日上午6時，辦理土城區擺接堡路側溝改善工程，並同步進行道路刨鋪作業。施工期間將封閉擺接堡路往土城方向的全車道，採車道調撥方式維持雙向通行，現場將設置警示設施及交通指揮人員，引導車流。