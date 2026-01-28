快訊

蔣萬安好孕專車大升級！Uber合作車數倍增 已有黑名單機制

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）與Uber亞太區公共政策資深總監 Mike Orgill （左）簽署並啟動「好孕 2U 好事乘雙」乘車服務。記者曾學仁／攝影
為打造友善生養育，北市長蔣萬安宣布「好孕專車」升級，這次再與Uber合作推出「好孕專車」叫車服務，3月3日正式上線，由Uber投入2萬輛車，加上原本的台灣大車隊、大都會等，北市好孕專車服務量能將倍增至3萬5千輛，安全座椅配備車輛數也為全國第一。

不過過去好孕專車常被投訴叫7、8次叫不到車、叫車要看運氣；還有駕駛超速、車上有菸味、拒收乘車金等，這次Uber也會有相關機制，針對孕媽咪投訴多的駕駛，最重會有停權等機制。交通局也統計，2023年好孕專車上路以來，其他車隊總計已有34起駕駛，因被投訴列為黑名單。

蔣萬安2023年推出「好孕專車政策」，設籍北市的懷孕婦女，持孕婦手冊可申請8000元的好孕2U乘車金，使用期限到預產期後的6個月內，車資單趟最高補助250元，減輕孕婦產檢及就醫的交通負擔。

蔣萬安今宣布好孕專車大升級，加入Uber叫車服務，大幅提升好孕專車的服務量能與品質。這次Uber加入好孕專車有2大首創，一是Uber第一次與地方政府合作；第二，Uber加入讓北市好孕專車車輛數翻倍成長外、兒童安全座椅選項也是全國第一。

蔣萬安表示，台北市好孕專車2023年推出以來，截至去年底，服務次數已經超過3萬人、下月服務就會超過1百萬趟次。這次前2百位使用Uber叫車的孕媽咪，可享有一千元優惠等，北市府會持續努力，讓台北持續與國際接軌，打造成全球幸福城市。

Uber公關傳媒總經理邱凱迪表示，為了提升好孕專車的服務品質，Uber非常重視安全出勤及服務，除會有很好的教育訓練，也會有相關指引，大量減低好孕專車車上有菸味、乘客抱怨等問題，但因每個個案不同，如果有違反指引的規定如超速、服務品質不佳等，針對投訴多駕駛，最重會有停權等相對應機制。

交通局公運處長李昆振表示，台北市好孕專車2023年上路以來，如果第一次被投訴車隊會將駕駛召回「再教育訓練」，如第二度被投訴，就會列為好孕專車「黑名單」，目前已有34件駕駛被列黑名單。另外，除懲罰機制，如果有加入好孕專車業者，也會有計程車評鑑加分的獎勵機制。

社會局長姚淑文表示，好孕專車升級後，Uber將提供近2萬輛加入叫車服務，加上台灣大車隊、大都會車隊等，將會有3萬5千輛左右，大幅提升好孕專車的服務量能。

