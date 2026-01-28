北市好孕專車有Uber可搭 藍綠白媽媽議員評價出爐

北市「好孕2U專車」服務趟次將近百萬次，但曾遭投訴菸味車、叫不到車。如今Uber3月起加入服務行列，藍綠白媽媽議員予以肯定，相信服務團隊、車輛數增加，能提高叫到車的機會，縮短等車時間，新手媽「學姐」也打算把剩餘乘車金拿來體驗寶寶優步。

二寶媽的國民黨議員鍾沛君曾使用Uber寶寶優步，她說，司機都是經過考核、訓練，對於親子友善相對有經驗，也有公司配發的汽座，有些車上更備有布書，大讚幾次搭乘經驗真的很不錯。對於好孕專車也將有Uber加入服務，她直呼「這是重大里程碑」，最重要的是服務團隊、車輛數變多，能增加叫到車的機會。

鍾沛君過往實測以乘車金、現金在同時地叫車，前者叫不到，後者馬上就有，顯然司機不願載，因此憂Uber是否會發生挑乘客的狀況，她建議企業方可向員工職訓、心理建設，也可做出價格區別，例如寶寶優步相對較高收費。

她說，在使用者付費的觀念下，這些訓練過的司機上路、不是菸味車，媽媽們也會比較放心，即使價格稍高，應該還是會有人願意搭乘。

二寶媽的民進黨議員張文潔分享，孕期搭乘好孕專車時，確實滿難叫車，尤其是尖峰時刻，常常叫不到車，即使搭上車，也曾遇過菸味車。她肯定市府也支持，好孕專車將有Uber選項，服務量能提升，應能縮短媽媽們的等車。

張文潔認為，只要司機、車內用品、友善和舒適等服務品質佳，媽媽們體驗若不錯，就會比較常選；不論是55688或Uber的司機，都應該要提升服務品質，才能讓媽媽們安心，進而成為搭車首選。政府對孕婦的細心、貼心跟友善程度要愈做愈好，年輕媽媽才會感覺政府真的為她們著想。

近期喜獲麟兒的民眾黨議員黃瀞瑩表示，8000元乘車金早已於孕期使用得差不多，目前只剩165元，產後已近1個月，之後若要一個人帶小孩去打疫苗或回診，就無法使用乘車金跟好孕專車的機制，因此希望蔣萬安能夠將乘車金加碼到9000元，讓產後的媽媽也能繼續受惠。

黃瀞瑩說，以前都用55688比較多，未來Uber加入行列，確實讓叫車平台更多元，也能納入司機的回饋機制，服務跟態度優良的司機也能獲得五星評價。她預計將僅剩的乘車金拿去搭寶寶優步，體驗看看。