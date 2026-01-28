快訊

影／黃仁勳來台是否見面 蔣萬安：持續和輝達保持聯繫

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台北市長蔣萬安（圖）宣布「好孕2U 乘車補助」與 Uber 攜手合作，帶來「好孕 2U 好事乘雙」乘車服務再進化的雙重好消息。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（圖）宣布「好孕2U 乘車補助」與 Uber 攜手合作，帶來「好孕 2U 好事乘雙」乘車服務再進化的雙重好消息。記者曾學仁／攝影

輝達執行長黃仁勳預計明天來台，台北市長蔣萬安上午出席「好孕2U 乘車補助」活動，對於是否與黃仁勳見面，蔣萬安受訪表示，黃仁勳此次行程非常滿，一切都還沒定，將持續和輝達保持聯繫。

台北市政府為強化育兒後援，正式宣布「好孕2U 乘車補助」與 Uber 攜手合作，帶來「好孕 2U 好事乘雙」乘車服務再進化的雙重好消息，提供婦女「車輛服務量能倍增」及「安全座椅車輛數全國第一」等乘車雙重好事，即將在今年（115年）3月3日啟動服務，透過導入多元車隊選擇，大幅提升派車效率，Uber提供0～7歲幼童汽座的「寶寶優步」服務，讓媽媽不論是獨自產檢或帶寶貝出行，都能享受高品質的安全防護。

記者會由市長與Uber亞太區公共政策資深總監 Mike Orgill 共同揭曉合作內容，分享如何以科技提供育兒家庭友善交通服務，與北市攜手國際、共創「好孕2U、好事乘雙」的育兒友善交通環境。蔣萬安表示「好孕20專車」政策推動將滿3年，顯示整體服務量能與使用率已趨成熟。多元選擇是滿足孕期與產後各階段乘車需求的重要元素，隨著每日超過1，000趟的穩定需求，市府持續傾聽民眾心聲，進一步擴大服務量能，期待與 Uber 共同合作後，可回應持續成長的孕期交通需求，此次合作將帶給本市孕媽咪「雙重好事」第一是「車輛服務量能倍增」，第二是「安全座椅車輛數全國第一」，讓每一位孕媽咪都能感受到更安全舒適、便利貼心的服務。

臺北市政府正式宣布「好孕2U 乘車補助」與 Uber 攜手合作，帶來「好孕 2U 好事乘雙」乘車服務再進化的雙重好消息，台北市長蔣萬安（左）與Uber亞太區公共政策資深總監 Mike Orgill （右）共同簽署並主持啟動儀式。記者曾學仁／攝影
臺北市政府正式宣布「好孕2U 乘車補助」與 Uber 攜手合作，帶來「好孕 2U 好事乘雙」乘車服務再進化的雙重好消息，台北市長蔣萬安（左）與Uber亞太區公共政策資深總監 Mike Orgill （右）共同簽署並主持啟動儀式。記者曾學仁／攝影
台北市政府正式宣布「好孕2U 乘車補助」與 Uber 攜手合作，帶來「好孕 2U 好事乘雙」乘車服務再進化的雙重好消息，台北市長蔣萬安（中）與Uber亞太區公共政策資深總監 Mike Orgill （左三）共同簽署並主持啟動儀式。記者曾學仁／攝影
台北市政府正式宣布「好孕2U 乘車補助」與 Uber 攜手合作，帶來「好孕 2U 好事乘雙」乘車服務再進化的雙重好消息，台北市長蔣萬安（中）與Uber亞太區公共政策資深總監 Mike Orgill （左三）共同簽署並主持啟動儀式。記者曾學仁／攝影
輝達執行長黃仁勳預計明天來台，對於雙方是否見面、台北市長蔣萬安（中）上午出席「好孕2U 乘車補助」受訪時表示，黃仁勳此次行程非常滿，一切都還沒定，將持續和輝達保持聯繫。記者曾學仁／攝影
輝達執行長黃仁勳預計明天來台，對於雙方是否見面、台北市長蔣萬安（中）上午出席「好孕2U 乘車補助」受訪時表示，黃仁勳此次行程非常滿，一切都還沒定，將持續和輝達保持聯繫。記者曾學仁／攝影
台北市政府正式宣布「好孕2U 乘車補助」與 Uber 攜手合作，帶來「好孕 2U 好事乘雙」乘車服務再進化的雙重好消息，台北市長蔣萬安（右）與Uber亞太區公共政策資深總監 Mike Orgill （左）共同簽署並主持啟動儀式。記者曾學仁／攝影
台北市政府正式宣布「好孕2U 乘車補助」與 Uber 攜手合作，帶來「好孕 2U 好事乘雙」乘車服務再進化的雙重好消息，台北市長蔣萬安（右）與Uber亞太區公共政策資深總監 Mike Orgill （左）共同簽署並主持啟動儀式。記者曾學仁／攝影

黃仁勳 蔣萬安 輝達

