影／黃仁勳來台是否見面 蔣萬安：持續和輝達保持聯繫

輝達執行長黃仁勳預計明天來台，台北市長蔣萬安上午出席「好孕2U 乘車補助」活動，對於是否與黃仁勳見面，蔣萬安受訪表示，黃仁勳此次行程非常滿，一切都還沒定，將持續和輝達保持聯繫。

台北市政府為強化育兒後援，正式宣布「好孕2U 乘車補助」與 Uber 攜手合作，帶來「好孕 2U 好事乘雙」乘車服務再進化的雙重好消息，提供婦女「車輛服務量能倍增」及「安全座椅車輛數全國第一」等乘車雙重好事，即將在今年（115年）3月3日啟動服務，透過導入多元車隊選擇，大幅提升派車效率，Uber提供0～7歲幼童汽座的「寶寶優步」服務，讓媽媽不論是獨自產檢或帶寶貝出行，都能享受高品質的安全防護。