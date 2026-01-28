聽新聞
影／黃仁勳來台是否見面 蔣萬安：持續和輝達保持聯繫
輝達執行長黃仁勳預計明天來台，台北市長蔣萬安上午出席「好孕2U 乘車補助」活動，對於是否與黃仁勳見面，蔣萬安受訪表示，黃仁勳此次行程非常滿，一切都還沒定，將持續和輝達保持聯繫。
台北市政府為強化育兒後援，正式宣布「好孕2U 乘車補助」與 Uber 攜手合作，帶來「好孕 2U 好事乘雙」乘車服務再進化的雙重好消息，提供婦女「車輛服務量能倍增」及「安全座椅車輛數全國第一」等乘車雙重好事，即將在今年（115年）3月3日啟動服務，透過導入多元車隊選擇，大幅提升派車效率，Uber提供0～7歲幼童汽座的「寶寶優步」服務，讓媽媽不論是獨自產檢或帶寶貝出行，都能享受高品質的安全防護。
記者會由市長與Uber亞太區公共政策資深總監 Mike Orgill 共同揭曉合作內容，分享如何以科技提供育兒家庭友善交通服務，與北市攜手國際、共創「好孕2U、好事乘雙」的育兒友善交通環境。蔣萬安表示「好孕20專車」政策推動將滿3年，顯示整體服務量能與使用率已趨成熟。多元選擇是滿足孕期與產後各階段乘車需求的重要元素，隨著每日超過1，000趟的穩定需求，市府持續傾聽民眾心聲，進一步擴大服務量能，期待與 Uber 共同合作後，可回應持續成長的孕期交通需求，此次合作將帶給本市孕媽咪「雙重好事」第一是「車輛服務量能倍增」，第二是「安全座椅車輛數全國第一」，讓每一位孕媽咪都能感受到更安全舒適、便利貼心的服務。
