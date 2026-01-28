新北迎春送福 深澳鐵道自行車、碧潭揮毫賀馬年

農曆春節將至，新北市觀旅局規畫多項迎春活動，結合風景區特色推出揮毫贈春聯、節慶光影與旅遊體驗，邀請民眾在山海景緻與書墨香氣中，提前感受年節氛圍，迎接馬年到來。

觀旅局指出，瑞芳區深澳鐵道自行車自2月1日至2月28日推出迎春活動，民眾搭乘鐵道自行車期間，只要追蹤、按讚官方臉書粉絲團或追蹤官方IG並發布限動標註官方帳號，即可獲得一組「深澳好好運春聯」，一組共4張，以吉祥物設計呈現，增添新年好運氣息。另自2月17日起，鐵道隧道內將推出春節限定光雕動畫，金元寶、炮竹等年節元素在隧道中呈現，為騎乘旅程增添節慶感受。

新店碧潭風景區也規畫年節活動，2月7日下午1時30分至4時30分，於碧潭吊橋東岸藍色帳篷區舉辦「新春揮毫贈桃符」活動。「桃符」為春聯古稱，象徵除舊佈新、迎福納吉，活動邀請漢字書藝文化學會理事長林金豊老師現場揮毫，民眾可自行指定吉祥祝賀語，索取手寫春聯。當天只要追蹤並按讚碧潭停車場臉書粉絲專頁，還可參加投壺遊戲，有機會獲得小禮物。

觀旅局長楊宗珉表示，春聯承載著對家人、生活與未來的祝福，透過景區贈春聯活動，希望陪伴市民與遊客迎接嶄新的馬年。春節期間也推薦民眾走訪烏來，泡湯放鬆、欣賞烏來瀑布，自2月17日至2月28日，烏來瀑布遊客中心同步推出消費套票組合，凡購買套票即可獲贈原住民手編幸運手鍊。