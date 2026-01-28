快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
烏來風景區有溫泉、瀑布和泰雅族文化，春節假期不妨來趟身心舒暢的山林療癒之旅。圖／新北市觀旅局提供
烏來風景區有溫泉、瀑布和泰雅族文化，春節假期不妨來趟身心舒暢的山林療癒之旅。圖／新北市觀旅局提供

農曆春節將至，新北市觀旅局規畫多項迎春活動，結合風景區特色推出揮毫贈春聯、節慶光影與旅遊體驗，邀請民眾在山海景緻與書墨香氣中，提前感受年節氛圍，迎接年到來。

觀旅局指出，瑞芳區深澳鐵道自行車自2月1日至2月28日推出迎春活動，民眾搭乘鐵道自行車期間，只要追蹤、按讚官方臉書粉絲團或追蹤官方IG並發布限動標註官方帳號，即可獲得一組「深澳好好運春聯」，一組共4張，以吉祥物設計呈現，增添新年好運氣息。另自2月17日起，鐵道隧道內將推出春節限定光雕動畫，金元寶、炮竹等年節元素在隧道中呈現，為騎乘旅程增添節慶感受。

新店碧潭風景區也規畫年節活動，2月7日下午1時30分至4時30分，於碧潭吊橋東岸藍色帳篷區舉辦「新春揮毫贈桃符」活動。「桃符」為春聯古稱，象徵除舊佈新、迎福納吉，活動邀請漢字書藝文化學會理事長林金豊老師現場揮毫，民眾可自行指定吉祥祝賀語，索取手寫春聯。當天只要追蹤並按讚碧潭停車場臉書粉絲專頁，還可參加投壺遊戲，有機會獲得小禮物。

觀旅局長楊宗珉表示，春聯承載著對家人、生活與未來的祝福，透過景區贈春聯活動，希望陪伴市民與遊客迎接嶄新的馬年。春節期間也推薦民眾走訪烏來，泡湯放鬆、欣賞烏來瀑布，自2月17日至2月28日，烏來瀑布遊客中心同步推出消費套票組合，凡購買套票即可獲贈原住民手編幸運手鍊。

觀旅局指出，套票分為兩種方案，A套票包含春節原住民美食套餐與雲仙纜車車票，B套票則包含原住民服裝體驗、馬告咖啡下午茶及雲仙纜車車票，提供民眾多元選擇。

2月7日來碧潭帶走客製春聯，用手寫的溫度，開啟馬到成功的一年。（圖為2025贈春聯活動資料照）圖／新北市觀旅局提供
2月7日來碧潭帶走客製春聯,用手寫的溫度,開啟馬到成功的一年。（圖為2025贈春聯活動資料照）圖／新北市觀旅局提供
新北市青春山海線「深澳鐵道自行車」是全台唯一可同時欣賞山海美景的鐵道自行車道。圖／新北市觀旅局提供
新北市青春山海線「深澳鐵道自行車」是全台唯一可同時欣賞山海美景的鐵道自行車道。圖／新北市觀旅局提供
2月17日至28日，烏來瀑布遊客中心推出套票組合，邀請民眾披上華麗的原民傳統服飾，在壯闊瀑布前定格絕美瞬間。圖／新北市觀旅局提供
2月17日至28日,烏來瀑布遊客中心推出套票組合,邀請民眾披上華麗的原民傳統服飾,在壯闊瀑布前定格絕美瞬間。圖／新北市觀旅局提供
自2月1日至2月28日止，凡搭乘深澳鐵道自行車，達成活動打卡任務，即可獲得一組「深澳好好運春聯」。圖／新北市觀旅局提供
自2月1日至2月28日止,凡搭乘深澳鐵道自行車,達成活動打卡任務,即可獲得一組「深澳好好運春聯」。圖／新北市觀旅局提供

春聯 春節

相關新聞

黃仁勳明來台...何時為輝達北士科合框？蔣萬安曝時間還沒定

輝達落腳北士科都市計畫變更已完成，就等簽約。市長蔣萬安先前發出邀請函，邀輝達執行長黃仁勳來台這三天，由蔣當面與黃仁勳說明...

北市好孕專車有Uber可搭 藍綠白媽媽議員評價出爐

北市「好孕2U專車」服務趟次將近百萬次，但曾遭投訴菸味車、叫不到車。如今Uber3月起加入服務行列，藍綠白媽媽議員予以肯...

影／黃仁勳來台是否見面 蔣萬安：持續和輝達保持聯繫

輝達執行長黃仁勳預計明天來台，台北市長蔣萬安上午出席「好孕2U 乘車補助」活動，對於是否與黃仁勳見面，蔣萬安受訪表示，黃...

新北迎春送福 深澳鐵道自行車、碧潭揮毫賀馬年

農曆春節將至，新北市觀旅局規畫多項迎春活動，結合風景區特色推出揮毫贈春聯、節慶光影與旅遊體驗，邀請民眾在山海景緻與書墨香...

三寶沒來…蔣萬安宣布好孕專車大升級 曝已是「聊天擔當」

為打造生養育友善，北市長蔣萬安今宣布「好孕專車」大升級，除原本的台灣大車隊，這次再與Uber合作推「好孕專車」，將由Ub...

2026馬年「文化走春」2月登場 新美館館慶、新北市鼓藝節接力啟動

過年將至，新北文化局長張䕒育今於市政會議，以「藝動新北、文化同行」為主題，報告2018年至2025年間文化政策推動成果，...

