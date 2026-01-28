三寶沒來…蔣萬安宣布好孕專車大升級 曝已是「聊天擔當」

為打造生養育友善，北市長蔣萬安今宣布「好孕專車」大升級，除原本的台灣大車隊，這次再與Uber合作推「好孕專車」，將由Uber投入2萬輛叫車服務，除服務量能倍增，還有安全座椅車輛數全國第一，甚至為了提升服務品質，Uber也會有相關機制，如果孕媽咪投訴多，也會針對對孕媽咪不友善的駕駛有停權處理。

台北市長蔣萬安今天主持好孕專車升級記者會，蔣萬安也透露，三年前，北市府於2023年創全國之先推動好孕專車，三年前他帶著三寶參加記者會宣布，儘管今天三寶沒有來，不過蔣也透露三寶近況，昨天才剛過三歲生日。是家裡的「聊天擔當」。

媒體也問蔣，好孕專車大升級，是否未來有打算有四寶？用打上嗎？蔣說，「這要問我家裡的老闆！」

蔣萬安說，這次Uber能夠加入好孕專車服務，不僅大幅提升台北市好孕專車的服務量能與品質，其實好孕專車2023年推出以來，到去年底服務超過三萬人，下個月服務超過一百萬趟次。