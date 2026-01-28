2026馬年「文化走春」2月登場 新美館館慶、新北市鼓藝節接力啟動

過年將至，新北文化局長張䕒育今於市政會議，以「藝動新北、文化同行」為主題，報告2018年至2025年間文化政策推動成果，及春節、今年重要活動。張䕒育表示，民眾從春節起至元宵，再到4、5月，可接連體驗滿滿文化活動，感受歷史脈絡。

張䕒育表示，2026年文化推動將率先從春節展開，推出「馬力全開」文化走春系列活動，串聯新北市各公立博物館與美術館，從年前暖身、春節走春到元宵壓軸，結合線上互動與實體扭蛋「轉好運」，讓文化成為過年走春的選項之一。

此外，配合淡江大橋即將通車，文化局規畫結合十三行博物館、淡水古蹟博物館等場館資源，至6月前推出60場次的文化行旅，透過走讀、導覽與水岸視角，重新連結橋梁、河流與城市發展的歷史脈絡。

張䕒育表示，新北自2019年起持續投入藝文設施建設與改造，截至目前累計新建及改造75處藝文據點，總投入經費約103億元，含規畫中的新北市圖書館第二總館，讓市民在生活圈內就能親近藝術與閱讀。

閱讀方面，近7年新建8處新圖書館分館，並完成56處既有分館的空間改造。目前全市共有107座公共圖書館，圖書館的角色早已不只是借書空間，而是市民交流、學習與休憩的重要場域。2026年至2031年，市府規畫新建7座館舍並持續改造23處空間，持續提升閱讀環境品質。

去年正式開館的新北市美術館，近年最重要的文化建設成果之一。4月適逢開館周年，並搭配捷運三鶯線通車，將於4月至6月陸續推出煙火、表演、市集與建築光雕、燈光造境等系列活動，讓美術館不只是展覽空間，而是成為市民生活動線中的文化節點。

另外，配合「新莊百年風貌整合計畫」，今年「潮盛新莊」將以「聲音」為策畫主題，於5月30日至6月21日在新莊新月廣場及新莊廟街周邊登場，透過音樂、聲響與跨界展演，帶領民眾從聲音認識新莊廟街的歷史脈絡與文化特色。