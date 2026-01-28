八里公所揮毫贈春聯迎新年 名家齊聚傳承書畫文化

為迎接農曆新年，新北市八里區公所今舉辦「大師揮毫贈春聯」活動，邀請書畫名家現場揮毫，並發送市府特製「馬祥厚運」春聯，現場墨香四溢、年節氣氛濃厚，吸引不少民眾前來索取春聯，提前感受過年喜氣。

不少民眾表示，第一時間拿到市府春聯感到相當開心，直呼「很有過年感」、「手寫很有溫度」，也稱讚公所布置溫馨喜氣。八里區公所並攜手八里國中，同步舉辦「115年孝悌勵學獎助學金頒獎暨學生春聯書畫比賽」，鼓勵學生透過創作傳承書畫文化。

八里區長林銚傑表示，為迎接馬年並持續推動書法藝術向下扎根，此次特別邀請前區長古原瑜、中華民國書法教學研究學會前理事吳玉山、黃健益，以及大龍峒保安宮國畫班老師陳紅瑜與助教陳春如等5位書畫名家現場揮毫，透過大師親筆春聯，傳遞文化溫度與新年祝福。

林銚傑指出，公所也準備新北市政府特製的「馬祥厚運」春聯，寓意祥瑞吉兆，臺語則有「馬上好運」、「要最好運、也最好運」之意，期盼民眾將春聯張貼於家門口，為新的一年增添好運。

八里國中校長詹志偉表示，感謝企業、各界團體及公所、協辦單位的支持，讓活動順利完成；此次活動表揚區內5所國中小推薦的5位孝悌楷模，並頒發60位勵學獎學生，透過春聯書畫比賽，兼顧弘揚孝悌精神與鼓勵向學，也讓學生進一步認識春聯文化意涵，提升藝文素養。