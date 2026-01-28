嚴查垃圾分類 新北環保局加強破袋檢查 最高罰6千元

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市環保局將加強破袋稽查，若發現未落實分類的情形，將依法告發處分，最高可處6千元罰緩。圖／新北市環保局提供
過去曾發生民眾垃圾分類不實，導致垃圾包瓦斯噴罐爆炸造成清潔隊員受傷，新北市環保局今天表示，為守護清潔人員收運安全，將加強破袋稽查，若發現未落實分類的情形，將依法告發處分，最高可處6千元罰緩，呼籲民眾丟棄垃圾前確實區分危險物品，共同守護第一線清潔隊員的安全。

環保局指出，過年前民眾大掃除往往會清理出大量雜物，如果沒有確實分類好，誤將危險物品混入垃圾，可能會影響收運安全。

環保局說，環保局將持續加強「危險物品禁丟垃圾車」宣導，如高壓鋼瓶、滅火器、碳粉匣等物品應優先交回販賣業者逆向回收；造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，回收時應遵行「完、包、警、收」4步驟「確認用完、獨立打包、加註警語、交付資收」，應先排空後再交付資源回收車；行動電源應單獨交付資源回收車，請勿直接丟至垃圾車。

環保局統計去年度針對62條收運路線，共計執行1100包垃圾破袋稽查，發現未落實分類的物品中以紙類及廚餘佔大宗。

為提供市民更安全的垃圾收運服務及深化落實垃圾分類意識，環保局除了推動隨袋徵收政策、建置黃金資收站及宣導垃圾減量，並強化循線收運查核，稽查員實際執行破袋檢查時，除現場輔導民眾落實垃圾分類，未分類部分將處以退運並開立勸導單，針對屢勸不聽或違規情節嚴重如夾雜危險物品者，將依廢棄物清理法告發。

環保局呼籲，垃圾應依規定區分「一般垃圾」、「廚餘」及「資源回收物」3類，民眾若遇到不確定如何丟棄的物品，可至環保局「回收物品易查通」網站查詢。

環保局 垃圾分類 資源回收

