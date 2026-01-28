殯葬服務優化再升級 懷恩專車接駁延伸至捷運南京復興站

北市殯葬處優化治喪接駁服務，自2月1日起，將懷恩專車S33路線由捷運忠孝復興站延伸至捷運南京復興站，透過增加懷恩專車接駁站點，提供市民更彈性、便利的轉乘選擇，讓往返懷愛館（二殯）的交通接駁網絡更趨完善。

殯葬處表示，懷恩專車長期提供免費接駁至懷愛館的服務，不僅節省治喪追思時間，亦有效紓解周邊交通。為提升接駁效能，懷恩專車S33路線將由原捷運忠孝復興站延伸至「捷運南京復興站」，直接服務捷運松山新店線乘客，大幅縮短轉乘耗時。

殯葬處表示，為讓民眾治喪追思更便捷，殯葬處讓懷恩專車串連全市各線捷運，建議大家多加利用便捷的懷恩專車，免去自行開車與往返奔波的辛勞，將寶貴時間留給最重要的追思時刻。完整時刻資訊歡迎至官網查詢。

目前懷恩專車各接駁路線如下：