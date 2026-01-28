中和錦昌全智慧停車場2月啟用 增82格小型車格

中和地區停車不易，新北市交通局與國有財產署合作新闢中和區錦昌全智慧平面停車場，將於2月1日啟用，提供82格小型車停車格，解決老舊社區周邊車位不足問題。

交通局停車管理科長吳清哲指出，錦昌平面停車場位於中和區圓通路367巷內，周邊多為老舊社區，停車需求大，為讓在地居民能有更便利的停車空間，交通局經與國產署協調，利用閒置公地合作闢建停車場，紓解在地停車需求。

吳清哲說，錦昌停車場由經營團隊導入智慧化停管設備，採用車牌辨識系統及悠遊卡感應進出場，提升停車周轉率，紓緩當地停車壓力，並能有效管理場域，提供完善的服務品質。

交通局表示，中和區錦昌停車場小型車臨停平日每小時20元，國定例假日每小時30元，並提供優惠月票費率每月3300元，有月票停車需求的民眾可撥打經營業者服務電話0800021111洽詢。