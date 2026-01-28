快訊

道路打通遇阻 專家解析土城柑城橋產權與交通治理難題

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北土城產業園區早期稱為土城工業區，中山路貫穿園區，尖峰時段從園區駛上快速道路需花費20分鐘，是離峰時段約3分鐘的數倍，顯示現有道路量能趨於飽和。圖／廠協會提供
新北市土城柑城橋打通銜接中山路計畫卡關，引發關注。專家指出，新闢道路涉及工業區時，往往牽動既有路網、產權與交通承載量，關鍵不在「要不要開路」，在於如何在整體區域交通安全與產業運作間取得平衡，須透過跨單位協調與制度化溝通，才能化解爭議、避免衝突。

文化大學都市計畫與開發管理學系教授徐國城分析，地方政府推動道路開闢，多半是因應區域交通已趨飽和，希望藉由新增路網分流車流，若路線需穿越產業園區或工業區，勢必對園區交通與作業造成衝擊，都市計畫單位必須與工業區管理機關、廠商充分溝通。他強調，規畫應回到「整體區域交通流暢與安全」核心目標，而非從單一場域或單一路段思考。

他也指出，工業區內員工通勤需求與車流量，本身就是交通壅塞與安全風險的重要因素，工業區管理單位不宜只從園區內部立場出發，應配合地方政府進行通盤路網規畫，包括尖峰時段車流管制、車道調撥與交通管理機制，才能在維持產業運作的同時，降低對周邊社區的衝擊。

對此，新北市新工處長簡必琦表示，柑城橋案是他任內首次遇到道路工程「被拒絕接通」的情況，主要原因在於擬接通路段的土地所有權屬經濟部，工程推動須取得中央同意，與以往由地方自行管理道路或省道、快速道路等案例截然不同。他指出，工業區服務中心認為，若未經經濟部同意即進場施工，恐涉及法律爭議。

簡必琦轉述，經濟部主要顧慮在於道路接通後，可能引入大量過境車流與不同車種進入工業區，導致交通壅塞，因此要求交通局先就整體交通狀況進行完整評估。市府後續將依交通評估結果，持續與相關單位溝通，尋求可行的配套與解方。

新北土城區柑城橋打通銜接中山路遭土城產業園區否決，計畫卡關多年。圖／新北市議員蘇泓欽提供
新北土城產業園區早期稱為土城工業區，中山路貫穿園區，尖峰時段從園區駛上快速道路需花費20分鐘，是離峰時段約3分鐘的數倍，顯示現有道路量能趨於飽和。圖／廠協會提供
新北土城產業園區早期稱為土城工業區，中山路貫穿園區，尖峰時段從園區駛上快速道路需花費20分鐘，是離峰時段約3分鐘的數倍，顯示現有道路量能趨於飽和。圖／廠協會提供
新北土城產業園區早期稱為土城工業區，中山路貫穿園區，尖峰時段從園區駛上快速道路需花費20分鐘，是離峰時段約3分鐘的數倍，顯示現有道路量能趨於飽和。圖／廠協會提供
土城

相關新聞

看見幸福台灣／台北市長蔣萬安 打造AI產業基地

台北市長蔣萬安表示，台北不僅是首善之都，更是世世代代安身立命的家，要讓這座城市成為所有市民幸福、安全及驕傲的國際級首都，...

看見幸福台灣／國泰人壽支持逆風劇團反毒劇 關懷邊緣青少年

逆風劇團長期帶領高關懷青少年站上舞台，以戲劇方式呈現逆風少年真實故事，自2019年起，逆風劇團發起校園反毒劇的演出，走進...

看見幸福台灣／「幸福城市第5站」台北 友善活力 魅力首都

打敗新加坡、雪梨，台北市去年拿下「全球最想要長期居住的城市」，從經濟實力、城市活力、生活品質、教育水準到安全穩定，不只成...

迪化街「奔年貨」 日本干貝漲3成

雙北年貨大街、市集1月31日展開，迪化商圈發展促進會指出，買氣會與去年差不多，相關南北貨價格持平，觀察有漲價的是日本干貝...

新北萬里公有市場改建 擬今年定案

新北市長侯友宜昨分赴萬里、金山區公所主持行動治理座談會，萬里區公有零售市場2樓氯離子過高，地方盼改建。經發局回應，評估後...

交通戰！土城產業園區揚言施工就告 柑城橋打通銜接中山路卡關

新北土城柑城橋原訂去年底動工打通銜接中山路，因中山路貫穿土城產業園區，園區憂心過境車流湧入造成交通混亂，日前發文給新工處...

