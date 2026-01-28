道路打通遇阻 專家解析土城柑城橋產權與交通治理難題

新北市土城柑城橋打通銜接中山路計畫卡關，引發關注。專家指出，新闢道路涉及工業區時，往往牽動既有路網、產權與交通承載量，關鍵不在「要不要開路」，在於如何在整體區域交通安全與產業運作間取得平衡，須透過跨單位協調與制度化溝通，才能化解爭議、避免衝突。

文化大學都市計畫與開發管理學系教授徐國城分析，地方政府推動道路開闢，多半是因應區域交通已趨飽和，希望藉由新增路網分流車流，若路線需穿越產業園區或工業區，勢必對園區交通與作業造成衝擊，都市計畫單位必須與工業區管理機關、廠商充分溝通。他強調，規畫應回到「整體區域交通流暢與安全」核心目標，而非從單一場域或單一路段思考。

他也指出，工業區內員工通勤需求與車流量，本身就是交通壅塞與安全風險的重要因素，工業區管理單位不宜只從園區內部立場出發，應配合地方政府進行通盤路網規畫，包括尖峰時段車流管制、車道調撥與交通管理機制，才能在維持產業運作的同時，降低對周邊社區的衝擊。

對此，新北市新工處長簡必琦表示，柑城橋案是他任內首次遇到道路工程「被拒絕接通」的情況，主要原因在於擬接通路段的土地所有權屬經濟部，工程推動須取得中央同意，與以往由地方自行管理道路或省道、快速道路等案例截然不同。他指出，工業區服務中心認為，若未經經濟部同意即進場施工，恐涉及法律爭議。