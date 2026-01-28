快訊

交通戰！土城產業園區揚言施工就告 柑城橋打通銜接中山路卡關

聯合報／ 記者張策王慧瑛葉德正／新北即時報導
新北土城產業園區早期稱為土城工業區，中山路貫穿園區，尖峰時段從園區駛上快速道路需花費20分鐘，是離峰時段約3分鐘的數倍，顯示現有道路量能趨於飽和。圖／廠協會提供
新北土城柑城橋原訂去年底動工打通銜接中山路，因中山路貫穿土城產業園區，園區憂心過境車流湧入造成交通混亂，日前發文給新工處，揚言「若施工將循法律途徑捍衛權益」，市府與園區為道路開闢一事陷入僵局。

園區常態約有3萬人上下班進出，近年持續推動立體化與都市更新，待相關計畫完成後，尖峰車流量預估將是目前的雙倍，地方要求市府交通必須超前部署，儘速提出解方。

副市長陳純敬昨邀集新工處、交通局、城鄉局、水利局等單位召開跨局處會議，裁示4月底前完成交通影響評估，並同步研擬配套方案，再與園區進行溝通協調。

新北土城產業園區早期稱為土城工業區，面積約107公頃，區內有380家廠商，包含鴻海、正崴等大廠，產值1080億元，園區就業人口逾3萬人，現階段有7、8家廠商進行都市更新或立體化開發，預估將再引入上萬個工作機會。

園區廠協會總幹事李德娟指出，中山路貫穿園區，前段路寬約11至12公尺，後段僅約6公尺，尖峰時段從園區駛上快速道路需花費20分鐘，是離峰時段約3分鐘的數倍，顯示現有道路量能趨飽和。她認為，若貿然打通柑城橋，引入更多借道通往台65快速道路或國道的車流，對園區交通秩序與廠商營運將造成衝擊。

「不是自私，是要有配套才能共好。」李德娟表示，園區屬半封閉式環境，內部道路由廠商自行養護，須捍衛員工與廠商權益。她建議，可先完成大安圳加蓋等配套，再循序漸進放行柑城橋機車通行，確認交通未惡化後，再評估汽車進入，避免一次性開放導致失控。

新北市交通局指出，土城產業園區正推動立體化與都市更新，尖峰時段交通負荷勢必加劇，若未同步改善道路系統與配套措施，中山路服務水準恐由現行D級惡化至F級。交通局評估，在搭配車種、時段限制等管制措施下，柑城橋銜接中山路對整體交通影響仍屬可控，可發揮分流輔助功能。

新北市新工處長簡必琦表示，擺接堡路降挖工程目前水溝設施已完成，降挖作業預計農曆年前完工。至於工業區側道路，因涉及工業區路權，貿然進場施工恐衍生法律爭議，需持續協調。他指出，此案牽涉經濟部管轄土地，經濟部考量接通後可能引發車流壅塞，要求先完成整體交通評估，市府將依程序審慎處理。

不過，市議員蘇泓欽對此表達強烈不滿，直言工業區反對道路接通「非常自私」。他指出，民眾繞過該區須穿越機車專用道，再鑽入狹小巷弄，通行風險高，居民深感無奈。他強調，重大公共工程應以整體環境共好為目標，不應只顧單一區域利益。

蘇也質疑，柑城橋工程7年前已完成，因園區反對遲遲無法接通，協調一拖再拖。工業區路權涉及經濟部，中央卻將是否同意交由自治會決定，形同把公共建設責任推給民間團體，呼籲中央正視公共利益，勿讓重大建設卡關。

地方也出現不同聲音。31歲住戶張男認為，既然道路屬公共設施，為何開闢與否須取得特定單位或自治會同意，政府規畫道路前應先完成溝通與協調，避免預算已投入卻未發揮效益。44歲羅姓女子指出，長期行經該區上下班，打通道路有助改善工業區與周邊通勤動線，盼中央與市府能正視民意，釐清權責並加速決策。

新北市府表示，昨內部會議聚焦整體交通影響，研商道路線型與斷面配置調整，會同水利、工程等單位討論，交通局將彙整各方意見，修正「土城產業園區聯外交通改善評估報告」，預計4月底前完成。

新北土城區柑城橋打通銜接中山路遭土城產業園區否決，計畫卡關多年。圖／新北市議員蘇泓欽提供
新北土城產業園區早期稱為土城工業區，中山路貫穿園區，尖峰時段從園區駛上快速道路需花費20分鐘，是離峰時段約3分鐘的數倍，顯示現有道路量能趨於飽和。圖／廠協會提供
新北土城產業園區早期稱為土城工業區，中山路貫穿園區，尖峰時段從園區駛上快速道路需花費20分鐘，是離峰時段約3分鐘的數倍，顯示現有道路量能趨於飽和。圖／廠協會提供
新北土城產業園區早期稱為土城工業區，中山路貫穿園區，尖峰時段從園區駛上快速道路需花費20分鐘，是離峰時段約3分鐘的數倍，顯示現有道路量能趨於飽和。圖／廠協會提供
