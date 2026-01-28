看見幸福台灣／「幸福城市第5站」台北 友善活力 魅力首都

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
台北市長蔣萬安（右三）與台北市議會議長戴錫欽（右二）率同市府局處所首長團隊，上午一同出席「台北市115年元旦升旗路跑」。蔣萬安並與參與路跑活動的3000位民眾，一同合影、為路跑民眾鳴槍。台北市政府／提供
台北市長蔣萬安（右三）與台北市議會議長戴錫欽（右二）率同市府局處所首長團隊，上午一同出席「台北市115年元旦升旗路跑」。蔣萬安並與參與路跑活動的3000位民眾，一同合影、為路跑民眾鳴槍。台北市政府／提供

打敗新加坡、雪梨，台北市去年拿下「全球最想要長期居住的城市」，從經濟實力、城市活力、生活品質、教育水準到安全穩定，不只成為高度宜居的國際級城市，更是世界頂尖企業駐腳的首選之地。

台北市是兼具傳統與創新、多元共榮的魅力城市，居民對城市有高度情感與認同，也讓每個拜訪者感到安心的歸屬感。在《經濟日報》「2025 縣市幸福指數大調查」中拿下第五名，在六都中排名第一。

政府統計數據顯示，台北市民對於收入、健康、教育指數皆拿下全國第一、就業指數拿下第二；服務可近性與環境拿下前五，政府統計數據蟬聯全國第一。這些客觀數據顯示台北市的宜居條件、高品質生活與安全保障，成為幸福生活的基礎。

台北市去年完成的重要大事，莫過於成功促成AI巨擘輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科T17、T18，凸顯台北在科技版圖中的戰略地位。市府團隊展現超前部署、於法有據、合法合規的決心，並以最高效率多軌推動關鍵作業與相關法令修正，今年也接續全力加速與輝達簽約落地，使國際頂尖企業在台北扎根。

在台北市持續推動各項市政建設與服務之下，讓招商引資的績效具體轉化為帶動經濟發展的亮眼數據，2023年營利事業銷售額創下17.1兆元紀錄後，2024年再突破來到18.3兆元，2025年在台北隊各項亮點施政下，可望再次創下歷史新高，以經濟實力帶動整體繁榮與發展，讓不少追夢者選擇駐足這個安全宜居、友善活力的幸福城市。

台北大巨蛋2024年啟用後，棒球與演唱會經濟成為新顯學，去年更將大型活動結合多個重量級IP，與民間攜手合作，推廣台北魅力景點，以「活動帶動城市觀光」，把人潮留在台北，讓台北市為國內外旅客展現首選觀光目的地的堅強實力、為快步調的都會生活點綴幸福樣貌。

同時，台北市長期多元深耕教育，近年更以「向世界學習，開創教育新格局」的核心使命，展現堅實的城市教育力，同時也持續秉持「厚植藝文節慶、健全文化環境、提振文創產業、打造文化場域、喚起城市記憶」等五大文化面向積極推動，以悠長的文化底蘊填墊出人文色彩，建築永續共榮希望首都。

