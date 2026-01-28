看見幸福台灣／國泰人壽支持逆風劇團反毒劇 關懷邊緣青少年

逆風劇團長期帶領高關懷青少年站上舞台，以戲劇方式呈現逆風少年真實故事，自2019年起，逆風劇團發起校園反毒劇的演出，走進各級校園進行反毒宣導，在國泰人壽、國泰慈善基金會支持下，2023年更進入矯正學校演出，劇團將團員們的故事化為舞台劇，讓青少年理解毒品危害，啟發他們做出正向的人生選擇。

逆風劇團在陪伴青少年的過程中，發現年輕族群接觸毒品的風險逐漸升高，為了及早預防並幫助處於曝險中的孩子，劇團推動校園反毒劇計畫，演出的劇本多取材自青少年演員或親友分享的親身經歷，希望能藉由貼近生活的真實故事，引導孩子思考選擇的方向。

逆風劇團創辦人成瑋盛分享，有位青少年團員從小和阿嬤感情深厚，因為毒品因素進了少觀所，當時阿嬤因肺癌離世，他必須佩戴手銬與腳鐐才能出席告別式，但深怕這副模樣讓阿嬤丟臉，最終選擇不去看阿嬤最後一面，這也成為他最大的遺憾，後來他與劇團討論將這段經歷改編成舞台劇，盼以自己的故事提醒更多人，「若還來得及選擇，不要和他一樣走上相同的路」。

逆風劇團帶著青少年的故事走遍全台各地矯正學校，沒想到讓同學相當有共鳴。成瑋盛表示，許多老師與社工分享，矯正學校學生很少能如此專注、安靜地看完一整齣戲，但逆風劇團演出，他們卻被深深被吸引，甚至有人在觀眾席上紅了眼眶、落下眼淚。成瑋盛說，劇團是希望透過演出讓孩子被故事觸動再談夢想，點燃他們對未來的想像，演出結束後，許多孩子勇敢開口談起自己的夢想，有人未來想成為健身教練，有人說自己也很想演戲，希望有天能加入逆風的團隊。

逆風劇團用生命故事接住站在邊緣的孩子，這條陪伴與預防的路上，國泰人壽及國泰慈善基金會也投入行動，不僅自2022年起支持逆風劇團校園反毒劇演出，國泰的志工也會到場協助活動進行，勉勵學子不染毒。

除保護青少年遠離毒品，針對近年猖獗的詐騙議題，在反詐騙舞台劇宣導下，國泰人壽和國泰慈善基金會也和國泰志工們、警政署松山警察局警官攜手合作，為長輩們安排反詐騙桌遊的宣導，讓長輩可學習到反詐騙最新知識，守護自己的資產，避免遭受詐騙。（翁至威）