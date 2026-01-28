看見幸福台灣／台北市長蔣萬安 打造AI產業基地

台北市長蔣萬安表示，台北不僅是首善之都，更是世世代代安身立命的家，要讓這座城市成為所有市民幸福、安全及驕傲的國際級首都，這份信念貫穿所有市政工作的核心價值，未來市府團隊會持續傾聽，推出更多貼近日常、讓大家有感的「幸福政策」。

過去這段期間，「台北隊」讓台北市展現世界級實力，成功爭取輝達進駐北士科，Google也在台北啟用美國總部以外，最大規模的AI基礎建設硬體研發中心。蔣萬安指出，這不只是招商實力，更是告訴所有年輕朋友「世界級的舞台就在這裡，你（妳）們能在這座城市實現夢想」，台北隊要把台北打造成全球AI產業的Powerhouse，讓這裡成為人才發光發熱的基地。

蔣萬安今年初即宣布啟動許多政策，包括讓台北市營養午餐全面免費；教育革新三箭，回歸教學本位，照顧老師尊嚴，其中導師全面減少一節課，提高導師費，全面充實並增加學校專責行政人力，並且調高教師兼任行政工作獎金，全面增加教師心理諮商時數與次數。

對外「台北無菸城市」，蔣萬安表示，除去年已首創完成無菸年貨大街，同時於兩年內成功推動無菸社宅，並公告更多戶外禁菸場所（如人行道、公車候車亭、運動中心等）外，今年底前也將加速啟動「戶外定點吸菸」及「行走不吸菸」計畫。

為讓這個「家」更便利，蔣萬安表示，市府團隊打通大台北地區發展的任督二脈，啟動「捷運路網六線齊發2.0」；台北捷運今年全面開放「嗶手機進站」；在承諾「從小顧到老」，包括廣受好評的「生生喝鮮奶」今年擴大到國中學生；「敬老卡」每月點數加碼至600點，並擴大使用範圍；「Uber車隊」加入好孕專車服務，成為全國第一個合作縣市；85歲以上的敬老禮金，翻倍加碼至3,000元；全台首創的「婦幼專責醫院」即將於今年正式啟用，提供全方位的婦幼照護。